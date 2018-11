Backtrace: trailer e poster dell'action-thriller con Sylvester Stallone

Di Pietro Ferraro mercoledì 14 novembre 2018

Sylvester Stallone sarà nei cinema con Creed II il 24 gennaio 2019, e al momento sta girando Rambo 5. Tra i due film l'immarcescibile icona action ha trovato il tempo di girare l'action-thriller Backtrace in cui interpreta un personaggio chiamato Sykes, un detective che si trova a dover fermare una banda di rapinatori di banche guidata da un psicotico.

Dopo aver subito una lesione cerebrale da un colpo ad una banca fallito, MacDonald (Matthew Modine) sviluppa un'amnesia e viene messo in un reparto psichiatrico carcerario. Dopo il suo settimo anno sotto valutazione, è costretto da un detenuto e un medico di reparto (Ryan Guzman e Meadow Williams) a scappare di prigione e gli viene iniettato un siero che lo costringe a rivivere la vita che ha dimenticato. MacDonald deve ora eludere un detective locale (Sylvester Stallone), un agente dell'FBI (Christopher McDonald) e gli effetti collaterali pericolosi della droga che gli è stata somminnistrata per recuperare i soldi rubati mentre si confronta con il suo passato.

La leggenda action e tre volte candidato all'Oscar Sylvester Stallone (incluso il miglior attore per "Rocky" del 1976) è co-protagonista con Ryan Guzman (Pretty Little Liars, Notorious), Meadow Williams (Reach Me, The Intruders), Christopher McDonald (Quiz Show, Terminal Velocity) e Matthew Modine (Full Metal Jacket, Stranger Things) in "Backtrace", un avvincente thriller imperniato memoria, rabbia e tradimento. Il cast è completato da Colin Egglesfield, Lydia Hull, Tyler Jon Olson, Sergio Rizzuto e Swen Temmel.

"Backtrace" diretto da Brian A. Miller da una sceneggiatura scritta da Mike Maples debutta nei cinema americani il 21 dicembre 2018.

