Stan Lee saluta i suoi fan in un ultimo commovente video

Di Pietro Ferraro giovedì 15 novembre 2018

Stan Lee in uno dei suoi ultimi video racconta quanto sia incredibile l'amore incondizionato dei fan.

L'account ufficiale di Stan Lee ha condiviso un ultimo video in cui Stan Lee parla dei suoi fan. La leggenda del fumetto è scomparso all'inizio di questa settimana, e gli omaggi dei fan sono arrivati ​​da tutto il mondo. Lee ha toccato i cuori di milioni di persone e ha contribuito a creare un impero lungo il percorso. Lee ha spesso parlato in molte interviste rilsciate nel corso degli anni di quanto apprezzasse l'affetto e la vicinanza dei suoi fan, ma questo video lo ritrae mentre parla apertamente del suo amore per i fan prima ancora che l'intervista in programma abbia inizio, trasformando le sue parole in toccante lettera d'amore finale a tutti i fan di Stan Lee.

Nel video Stan Lee si emoziona a parlare della speciale relazione che lui e i suoi fan hanno costruito con il tempo. A seguire trovate il commento che ha accompagnato il filmato.

Così tanti momenti meravigliosi con Stan sono venuti spontaneamente. Mentre stavamo montando la telecamera un giorno, ha casualmente iniziato a parlare dei suoi fan. Sappiamo quanto Stan ha significato per voi, e abbiamo pensato che sarebbe stato bello per voi sentire quanto il vostro supporto significasse per lui.

Stan Lee ha lasciato un segno importante nel mondo e ha sempre voluto ricambiare l'amore che i fan gli hanno dimostrato con apparizioni pubbliche fino a quando la sua salute l'ha permesso. Purtroppo all''inizio di quest'anno Lee ha dovuto annunciare il suo ritiro dalle apparizioni pubbliche a causa del peggioramento del suo stato di salute. Nel video Lee esprime il suo incondizionato amore per i fan e quanto aprezzasse il loro affetto.

Amo i miei fan, non riesco dirti quanto amo i miei fan, a volte di notte sono seduto qui a pensare a cosa mi succede e poi ricevo una lettera da un fan o leggo qualcosa o vedo qualcosa o ricordo qualcosa e mi rendo conto che è una fortuna avere dei fan, fan a cui importa davvero di te, è questo il motivo per cui mi preoccupo tanto dei fan, perché mi fanno sentire così bene.

Lo scorso luglio si è tenuto l'annuale Comic-Con di San Diego, ma Stan Lee non è stato in grado di partecipare. Lui però avrebbe tanto voluto essere lì tra i suoi fan, stringere mani e scattare foto. Lee ha anche condiviso un messaggio per scusarsi della sua mancata presenza alla convention. Nel filmato lee continua a parlare del suo apprezzamento per persone che non ha nemmeno incontrato.

E c'è qualcosa, se ci pensi, di meraviglioso in qualcuno che tiene a te, come io tengo a loro, che non hai mai incontrato. Possono vivere in un'altra parte del mondo, ma a loro importa di te e avete qualcosa in comune. E ogni tanto ti contattano, questa faccenda dei fan credo sia fantastica, e li amo tutti.

Un ultimo tributo davvero meraviglioso, in grado di far capire anche a chi non ha seguito e magari non conosce Stan Lee (solo a scriverlo suona incredibile), quanto l'amore dei fan sia stato un vero e proprio carburante per Stan Lee, qualcosa che lo ha reso consapevole di quanto affetto, ammirazione e stima lo circondasse, un caloroso abbraccio virtuale che lui non ha mai dimenticato un solo giorno di ricambiare.







So many wonderful moments with Stan came spontaneously. As we were setting up the camera one day, he casually started talking about his fans. We know how much Stan meant to you, and we thought it would be nice for you to hear how much your support meant to him. pic.twitter.com/WTX8U1afLm

— stan lee (@TheRealStanLee) 14 novembre 2018

Fonte: Screenrant / Stan Lee