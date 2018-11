Avengers 4: i Vendicatori originali dei film Marvel salutano Stan Lee

Il cast originale di "The Avengers" paga tributo al compianto Stan Lee scomparso a 95 anni.

Il cast originale di The Avengers ha pubblicato un annuncio a pagina intera per rendere omaggio al compianto Stan Lee. Straordinari tributi sono arrivati ​​da tutto il mondo e ora i Vendicatori originali hanno fornito il loro tributo a Lee, il co-fondatore di Marvel Comics, e l'uomo dietro a molti dei più amati supereroi di sempre.

Scarlett Johansson (Natasha Romanoff / Vedova Nera), Chris Hemsworth (Thor), Mark Ruffalo (Bruce Banner / Hulk), Robert Downey Jr. (Tony Stark / Iron Man), Jeremy Renner (Clint Barton / Occhio di Falco) e Chris Evans (Steve Rogers / Captain America) hanno pagato per una pubblicità a pagina intera nell'ultimo numero della rivista The Hollywood Reporter. Sull'immagine di sfondo, l'iconico logo "A" dei Vendicatori disegnato in grigio su uno sfondo nero, si può leggere il sentito messaggio a seguire.

Riconosciamo il suo contributo creativo, le migliaia di uomini e donne a cui ha dato lavoro, i milioni che continueranno ad essere intrattenuti e, soprattutto, il suo ingegno, la sua eleganza e l'umiltà inimitabili di Stan. Ti vogliamo bene, ci mancherai, siamo grati di rappresentare una piccola parte della tua straordinaria eredità.

L'omaggio a Stan Lee è firmato Scarlett J, Chris H, Mark R, Robert D, Jeremy R e Chris E nella parte inferiore dell'annuncio, tutti reduci dalle riprese recentemente concluse di Avengers 4.







This week's issue of @THR magazine includes a full-page message from the original six AVENGERS actors paying tribute to Stan Lee: (via @THRMattBelloni) pic.twitter.com/6aUkFJb5aq

— MCU News & Tweets (@MCU_Tweets) 14 novembre 2018

