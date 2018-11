Star Wars 9: nuova inquietante teoria dei fan sui genitori di Rey

Di Pietro Ferraro giovedì 15 novembre 2018

In attesa di "Star Wars 9" una nuova teoria dei fan ipotizza un terribile evento traumatico vissuto da Rey e rimosso.

Una nuova inquietante teoria, bizzarra ma plausibile, sui genitori di Rey in Star Wars 9 è approdata online e prova a dare un significato occulto allo scambio avvenuto tra Rey e Kylo Ren quando quest'ultimo ha rivelato all'eroina di Jakku chi realmente fossero i suoi genitori, rivelazione che ha scioccato Rey e deluso milioni di fan di Star Wars.

ATTENZIONE!!! A seguire trovate potenziali SPOILER su Star Wars 9, quindi proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo.

L'utente "anuneasysea" di Reddit afferma che Rey in realtà ha ucciso i suoi stessi genitori e ha represso il ricordo di quanto accaduto.

Stavo guardando TLJ la scorsa notte e ho colto una battuta che non ho visto citare da nessuno, Kylo parlava dei genitori di Rey: "sono morti nel deserto di Jakku". Ora, lui sembra piuttosto certo di questo, ma per quanto ne sappiamo, l'ultima volta che Rey ha visto i suoi genitori volavano via su una nave (se quelli sulla nave erano i suoi genitori e non qualcun altro)...come fa Kylo a sapere che sono morti? Beh, forse uno dei grandi colpi di scena nell'Episodio IX è che Rey ha abbattuto quella nave con la Forza (una teoria che ho visto altrove, non è una mia idea originale) e lo ha rimosso, ma ora che ha incontrato Kylo, ​​si rende conto che anche lei ha ucciso i suoi genitori e che non è così diversa da lui. Questo fa parte di ciò che li avvicina in TLJ, ma non siamo stati messi al corrente di questo dettaglio del loro scambio di ricordi.

all'interno di questa teoria ci sono tutta una serie di elementi che sommati la rendono plausibile per quanto scioccante: 1) Rey ha davvero visto i suoi genitori volare via a bordo di una nave, ma è stato uno sguardo fugace ad una scena non mostrata nella sua interezza. 2) Sappiamo che la connessione di Rey con la Forza diventa molto potente quando si tratta di emozioni forti, quindi innescata da una bambina disperata cosa potrebbe produrre? 3) La rimozione del ricordo o perlomeno la parziale modifica della memoria di un'azione tanto terribile è più che plausibile. Tutto questo infine non entra in conflitto con il fatto che i genitori di Rey fossero dei semplici mercanti di rottami dediti all'alcol. Prendendo questa teoria come punto di partenza, J.J. Abrams non dovrebbe neanche rettificare in qualche modo ciò che è stato narrato in "Gli Ultimi Jedi", ma potrebbe semplicemente aggiungere elementi andando ad implementare indizi già presenti.

Ci sono anche due diversi casi in cui un personaggio dice a Rey che lei conosce la "verità". Kylo Ren in "Gli Ultimi Jedi" la guarda e dice "Conosci la verità, dilla". Mentre Maz Kanata in "Il risveglio della Forza" le dice "Vedo nei tuoi occhi che conosci già la verità, chi stai aspettando su Jakku non tornerà". Che verità conosce Rey? Potrebbe essere, forse, che abbia ucciso accidentalmente i suoi genitori?

E' più che probabile che questa teoria alla fine vada a far compagnia a tutte quelle altre teorie smentite dalla scioccante e in parte deludente rivelazione fatta da Kylo a Rey in "Gli Ultimi Jedi", resta il fatto che si tratta di un'idea che ha un suo perché. Inoltre tale teoria andrebbe inevitabilmente a minare il ruolo di eroina di Rey nel caso l'Episodio IX di JJ Abrams fosse incentrato su Rey sedotta dal Lato oscuro, ma la saga Skywalker deve concludersi e un conflitto di questo tenore avrebbe bisogno di molto più spazio di manovra per essere raccontato con la giusta enfasi. Dovremo comunque aspettare e vedere cosa J.J. Abrams ci ha preparato questa volta, quando Star Wars: Episodio IX uscirà nei cinema il 20 dicembre 2019.

