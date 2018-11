Time Magazine elenca i 10 migliori film del 2018

Di Federico Boni venerdì 16 novembre 2018

E' tempo di classifiche di fine anno. Iniziamo con Time Magazine.

E' Time Magazine ad anticipare tutti, svelando quelli che a suo dire sono stati i dieci film dell'anno. Nelle prossime 5 settimane vedremo decine e decine di classifiche, comprese le nostre, con Time tutt'altro che scontato nell'assegnazione dei dieci agognati posti.

Ultimo tra i primi lo splendido Paddington 2, non a caso trainato da un 100% di recensioni positive su Rotten Tomatoes, piazzatosi davanti ad un inatteso Bohemian Rhapsody, biopic di Bryan Singer che ha fatto storcere il naso a gran parte della critica. Ottava piazza per If Beale Street Could Talk di Barry Jenkins, visto all'ultima Festa del Cinema di Roma, con A Star Is Born di Bradley Cooper in settima posizione.

Sesta posizione per Copia Conforme di Marielle Heller (a breve al Festival di Torino), titolo con una Melissa McCarthy in versione 'drama' che a detta di molti punta agli Oscar, seguito in quinta posizione da La Favorita di Yorgos Lanthimos, in trionfo a Venezia con la superba Olivia Colman. Ai piedi del podio Eighth Grade di Bo Burnham, in Italia ancora inedito, mentre First Reformed - La creazione a rischio di Paul Schrader conquista la medaglia d'argento. Seconda posizione per Won’t You Be My Neighbor?, doc di Morgan Neville visto al Sundance, mentre davanti a tutti, puntualmente troviamo Roma di Alfonso Cuaron.

Già Leone d'Oro all'ultima Mostra del Cinema di Venezia, che può vantare 3 film su 10 nella classifica Time, Roma potrebbe presto diventare il vero favorito per gli Oscar del 2019. Anche se in molti all'interno della Academy, secondo gli ultimi rumor in arrivo da Hollywood, parrebbero essere contrari ad un trionfo Netflix.

TIME - classifica migliori film del 2018 TOP 10

10. Paddington 2

9. Bohemian Rhapsody

8. If Beale Street Could Talk

7. A Star Is Born

6. Can You Ever Forgive Me?

5. The Favourite

4. Eighth Grade

3. First Reformed

2. Won’t You Be My Neighbor?

1. Roma