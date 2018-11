La strada della paura di R.L. Stine arriva al cinema

Di Federico Boni venerdì 16 novembre 2018

Ancora horror adolescenziali di R.L. Stine in sala. Dopo Piccoli Brividi tocca a Fear Street.





Dopo Piccoli Brividi Hollywood torna a saccheggiare R.L. Stine con La strada della paura, serie anni '90 di ambientazione horror composta da 52 titoli, 12 dei quali editi anche in Italia. Ad annuciare l'imminente adattamento lo stesso Stine, via Twitter, con 3 film in produzione grazie alla 20th Century Fox.

Leigh Janiak (Honeymoon) scriverà le sceneggiature e si siederà dietro la macchina da presa dei tre capitoli, che verranno girati uno dopo l'altro. Si dice che le date d'uscita dei tre film siano l'una vicina all'altra. I primi tre romanzi della serie sono "The New Girl", "The Surprise Party" e "The Overnight", anche se non è chiaro quali libri prenderanno vita sul grande schermo.

Janiak starebbe supervisionando una stanza degli scrittori per coordinare le storie, che si svolgeranno in diversi periodi di tempo. Kyle Killen ha scritto il primo, Zak Olkewicz ha scritto il secondo e Silka Luisa sta scrivendo il terzo. Janiak e il suo partner Phil Graziadei lavoreranno al capitolo d'apertura, con la Chernin Entertainment (War for the Planet of the Apes) a bordo per produrre.

La serie "Fear Street" nasce nel 1989 e finisce 10 anni dopo, per poi tornare nel 2005 con la miniserie in tre parti "Fear Street Nights". I libri sono ambientati nella città immaginaria di Shadyside, Ohio, e si svolgono negli anni '80 e '90.

Every day, people ask me if there will ever be movies based on the Fear Street books. The answer is yes. THREE Fear Street movies are in the works at Fox. While you wait, you might try the newest book... pic.twitter.com/qzoPN9RLZE — R.L. Stine (@RL_Stine) 15 novembre 2018

Fonte: Comingsoon.net