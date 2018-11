Pirati dei Caraibi reboot: Jack Sparrow di Johnny Depp sostituito da una protagonista femminile?

Di Pietro Ferraro sabato 17 novembre 2018

Il reboot di "Pirati dei Caraibi" di Paul Wernick e Rhett Reese potrebbe riservare un drastico cambiamento.

Un nuovo rumor riporta che Disney avrebbe intenzione di sostituire Johnny Depp con un'attrice nel suo reboot di Pirati dei Caraibi. Paul Wernick e Rhett Reese stanno attualmente scrivendo il nuovo progetto, ma non ci sono notizie sullo status della sceneggiatura. Depp è stato recentemente coinvolto in accuse di abusi domestici, violenza sui set cinematografici e un comportamento eccentrico reiterato, tutti elementi che ahnno portato la Disney ha mettere il franchise in stand-by per valutarne un completo riavvio.

Pirati dei Caraibi: Disney pianifica un reboot con gli sceneggiatori di 'Deadpool' Il sesto film della saga "Pirati dei Caraibi" potrebbe essere un reboot e non un sequel.

Per quanto riguarda quale personaggio prenderebbe il posto di Johnny Depp nel ruolo di Capitan Jack Sparrow nel reboot "Pirati dei Caraibi", si ritiene che Redd, l'attuale protagonista delle attrazioni Pirates of the Caribbean di Disneyland e Disney World, sarà la nuova protagonista. Redd è la donna pirata protagonista della controversa scena dell'asta della fanciulla presente nell'attrazione di Disneyland e recentemente sostituita da una scena che vede alcuni cittadini schierati per consegnare i loro oggetti di valore ai pirati, anziché comprare e vendere donne. Redd è stata incorporata anche nel parco ed è diventata un membro del cast che vaga tra i turisti del parco in cerca di selfie.

È stato rivelato a ottobre che Johnny Depp non sarebbe tornato alla saga dei "Pirati dei Caraibi". Allo sceneggiatore Stuart Beattie è stato chiesto sull'attuale coinvolgimento di Depp con il franchise, e Beattie ha fatto capire che il lavoro di Depp nei panni di Jack Sparrow è ormai finito.

Penso che abbia fatto un bel viaggio. Ovviamente lui ha fatto suo quel personaggio ed è diventato il personaggio per cui è più famoso ora. E i bambini di tutto il mondo lo adorano come quel personaggio, quindi penso che sia stato grandioso per lui, è stato ottimo per noi, quindi sono molto, molto felice al riguardo.

"Pirates of the Caribbean" è stata l'ultima attrazione che Walt Disney ha supervisionato personalmente prima della sua morte nel 1966. Da allora, sono stati apportati alcuni cambiamenti importanti all'attrazione, in particolare l'aggiunta di elementi della saga cinematografica, incluso il Capitano Jack Sparrow di Johnny Depp.

Ovviamente come abbiamo premesso nell'incipit dell'articolo, per ora questo cambio di protagonista è solo un rumor. Per quanto riguarda il reboot "Pirati dei Caraibi", dovremo solo aspettare e vedere cosa Disney ha escogitato per rilanciare la saga.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Fonte: Geektyrant