Star Wars 9: nuovo rumor sul ritorno di Luke Skywalker

Di Pietro Ferraro lunedì 19 novembre 2018

Un nuovo rumor indica che Luke Skywalker ritornerà per confrontarsi con Rey in "Star Wars 9", ma non nel modo in cui tutti si aspettano.

In che modo tornerà Luke Skywalker in Star Wars 9? Entrambi i registi J.J. Abrams e Rian Johnson hanno confermato che Luke è morto alla fine de "Gli Ultimi Jedi". Ora, una nuova voce afferma che Luke non tornerà come "Fantasma di Forza", né il suo ritorno farà parte di un flashback di eventi passati. Allora in che modo Luke farà ritorno dopo aver raggiunto il massimo livello di connessione con la mistica Forza?

Star Wars 9: nuove foto dal set rivelano un pianeta giungla "Star Wars 9" di JJ Abrams ha iniziato le riprese per un'uscita nei cinema fissata al 20 dicembre 2019.

A quanto sembra Rey otterrà una nuova spada laser in "Star Wars 9" dopo che la sua spada laser blu, precedentemente di proprietà sia di Anakin che di Luke, ha visto il cristallo Kyber irreparabilmente danneggiato dal precedente incontro di Rey e Kylo Ren. Un nuovo rumor su "Star Wars 9" descrive un confronto tra Rey e Luke in cui appare la spada laser verde del maestro Jedi introdotta in "Il ritorno dello Jedi" e vista nei flashback de "Gli Ultimi jedi", ma mai avvistata su Ahch-To con Luke.

In questa scena chiave di "Star Wars 9", si dice che Luke Skywalker appaia per la prima volta in una forma incarnata a Rey e non come un "Fantasma di Forza". Non c'è il tipico alone blu che ronza intorno ai bordi del suo corpo trasceso. Luke è anche rasato in questa scena, non ha più la sua folta barba.

La scena in questione si svolge su un pianeta giungla, un nuovo pianeta che è stato confermato da alcune recenti foto dal set. Dietro a Rey e Luke ci sono antichi gradini di pietra che conducono a diverse stanze che sembrano essere templi Jedi. Luke è nella sua forma fisica, come se non fosse mai morto dopo il suo confronto come proiezione astrale con Kylo Ren. Se è un "Fantasma di Forza", lui potrebbe aver imparato a controllare questo suo nuovo stato in un modo molto diverso rispetto ai precedenti "Fantasmi di Forza" che abbiamo visto sullo schermo.

Nella scena Luke sta impugnando l'elsa della sua spada laser verde, ma non ha acceso l'arma. Rey esamina la spada laser. Si è ipotizzato che Luke stia dando a Rey una lezione che ha saltato durante il loro primo incontro su Ahch-To. Potrebbe insegnarle a costruire la sua spada laser? O vedremo Rey entrae in possesso di una nuova arma Jedi mai introdotta nel canone ufficiale che utilizza anche i preziosi cristalli Kyber?

Il nuovo taglio di capelli di Luke è descritto come più corto della più giovane proiezione astrale vista sul pianeta Crait. Indossa abiti Jedi marroni corredati di maniche bianche. È stato confermato che Mark Hamill si era rasato la barba prima della data di inizio della produzione di "Star Wars 9".

In "Gli Ultimi Jedi" Luke aveva promesso di dare a Rey tre lezioni, ma lei ha abbandonato l'addestramento per raggiungere Kylo Ren prima di essere completamente istruita. C'è una scena cancellata che mostra la terza lezione, in cui Rey sta correndo per affrontare un attacco in arrivo, scoprendo poi di essere stata ingannata da Luke.

"Star Wars 9" andrà a concludere l'intera saga di Luke Skywalker, che ha attraversato otto film e uno speciale natalizio fino ad ora, per non parlare di fumetti e romanzi. È estremamente probabile però che la storia di Luke non finisca qui. Il fatto che in "Star Wars 9" Luke appaia come vivente, e non come un "Fantasma di Forza", potrebbe far nutrire speranze in una rettifica di J.J. Abrams rispetto alla scelta di Rian Johnson di abbandonare il personaggio in "Gli Ultimi Jedi". Si ritiene che né Luke né Leia saranno nel primo trailer dell'Episodio 9 che si vocifera potrebbe arrivare durante il Super Bowl del prossimo anno.

Fonte: Express.co.uk.