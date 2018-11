The Eternals: nuovo casting trapelato rivela i personaggi del film Marvel

Di Pietro Ferraro lunedì 19 novembre 2018

Un casting trapelato del film The Eternals elenca i personaggi che appariranno nel nuovo film Marvel.

Pare che la lista dei personaggi che appariranno nel film The Eternals sia trapelata online. I Marvel Studios stanno procedendo piuttosto spediti per portare sullo schermo un nuovo franchise ambientato nello spazio.

Film Marvel: rivelata la timeline ufficiale del'UCM L'universo Cinematogarfico Marvel ha finalmente una linea temporale ufficiale.

"The Eternals" porterà sul grande schermo gli stravaganti "Eterni" creati da Jack Kirby. Sebbene i personaggi non siano molto conosciuti, saranno il primo nuovo franchise ad essere lanciato per la "Fase 4" dell'Universo Cinematografico Marvel e l'idea è quella di bissare il successo degli altrettanto sconosciuti (al grande pubblico e al loro esordio) Guardiani della Galassia. La preparazione del film ha visto in prima battuta il reclutamento di una coppia di sceneggiatori e poi di Chloe Zhao come regista. Il fumetto originale racconta la guerra tra due razze create dai Celestiali prelevando uomini dal pianeta Terra e sottoponendoli a manipolazione genetica: gli Eterni (Homo Immortalis) e i Devianti, una specie evolutasi dall'Homo sapiens sapiens. Il conflitto tra queste due razze come parte centrale della trama sembra essere stata confermata da una prima sinossi per il film, con il nodo della storia incentrato sulla storia d'amore di Ikaris della classe "moventi" dotati di capacità telecinetiche e Sersi della classe "plasmanti" particolarmente abili nel manipolare / modificare / trasformare la materia. Ora un casting trapelato amplia potenzialmente la portata delle informazioni a nostra disposizione rivelando il cast di personaggi del film.

Il sito Hashtag Show ha rivelato un casting trapelato dei personaggi per "The Eternals" e mostra l'enorme cast di personaggi che la Marvel prevede di includere e presentare. Ci sono ben dodici personaggi elencati nel casting trapelato che sembrerebbero giocare ruoli importanti nel film. Questi personaggi sono Karen, Druig, Piper, Elysisus, Forgotten One, Ikaris, Makkari, Sersi, Starfox, Thena, Zuras e un personaggio "Dio greco" senza nome. Tutti i ruoli sembrano essere aperti a qualsiasi etnia.

Le descrizioni dei personaggi aiutano a farsi un'idea delle caratterizzazioni. Il ruolo di Karen è descritto come un leader potente e la Marvel sta cercando una donna sui trent'anni per la parte. Non sono state date restrizioni di età al manipolatore di energia Druig, che sarà il villain in "The Eternals". Piper è una ragazza di 10-16 anni che sembra essere basata su un personaggio noto come Sprite. I ruoli di Elysisus, The Forgotten One, Ikaris, Makkari, Sersi, Starfox e Thena sono tutti alla ricerca di attori o attrici tra i 20 ei 40 anni per ricoprire i ruoli. Non è stata specificata alcuna fascia di età per Zuras o il personaggio "Dio greco".

Nel casting trapelato non c'è nessuna menzione dei Devianti, la sorpresa più grande potrebbe essere l'inclusione di Starfox. Si tratta del fratello di Thanos, eleemnto che potrebbe portare ad una piccola apparizione di Josh Brolin. La maggior parte di questi personaggi hanno abilità geneticamente potenziate e peculiari abiltà singole, come la velocità di Makkari. Si è anche ipotizzato che il personaggio del Dio greco potrebbe essere Ercole.

Fonte: Hashtag Show