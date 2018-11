Box Office Italia, esordio da 6.1 milioni di euro per Animali Fantastici 2

Di Federico Boni lunedì 19 novembre 2018

Male 'Che Fai a Capodanno?' al suo esordio in sala.

Animali fantastici 2 fa nettamente peggio del primo capitolo negli States, mentre Millennium - Quello che non uccide certifica il disastro. Un weekend formato Warner. Il ciclone Animali fantastici - I crimini di Grindelwald, sbarcato in 800 sale, si è abbattuto anche sull'Italia, con il box office che ha inevitabilmente festeggiato. 6.177.877 euro all'esordio per il film di David Yates, considerando anche le anteprime di mercoledì sera, con 838.874 spettatori paganti e una media per copia superiore ai 7000 euro. Il primo capitolo, ma senza anteprime, raccolse 6.041.222 euro. Siamo lì.

Flop negli Usa, Lo schiaccianoci e i Quattro Regni continua invece a far cassa nel Bel Paese, con altri 887.450 euro in saccoccia e un totale arrivato a sfondare il muro degli 8 milioni di euro, mentre in 3° posizione ha esordito Widows di Steve McQueen. 300 sale a disposizione e 567.342 euro in 4 giorni per l'Heist Movie Fox, riuscito a battere Tutti lo Sanno, arrivato ai 1.365.975 euro totali, e soprattutto 'Che Fai a Capodanno?'. Non è andata oltre il 5° posto la comedy Vision, con 338 sale a disposizione, 70.708 spettatori e appena 474.216 euro al debutto. L'ennesimo tonfo tricolore di questi ultimi mesi.

Esordio da 440.025 euro per Red Zone, con Notti Magiche di Paolo Virzì inattesa delusione di novembre, con appena 1.103.913 euro totali in tasca e una rapida discesa verso la coda della Top10. A chiudere la chart Ti Presento Sofia, miglior incasso italiano degli ultimi 6 mesi con 2.741.399 euro, Il Mistero della Casa del Tempo, arrivato ai 3 milioni, e First Man, arrivato ai 2.7 milioni di euro.

Fine settimana combattuto anche il prossimo grazie alle uscite de Il vizio della speranza di Edoardo De Angelis, Troppa Grazia di Gianni Zanasi, Upgrade, Robin Hood - L'Origine della Leggenda, Morto tra una settimana (o ti ridiamo i soldi), A Private War, Paulina, Conta su di me, Black Tide e Seguimi.