May the Devil Take You: trailer del film horror indonesiano che ammicca a Sam Raimi

Di Pietro Ferraro lunedì 19 novembre 2018

May the Devil Take You: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Timo Tjahjanto.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibile un trailer sottotitolato in inglese di May the Devil Take You, un film horror indonesiano che strizza l'occhio al Sam Raimi di "Evil Dead", diretto da Timo Tjahjanto e acquisito da Netflix, che dello stesso regista ha recentemente rilasciato l'action La notte su di noi, una baldoria di sangue e violenza per stomaci forti.

"May the Devil Take You" segue Alfie (Chelsea Islan di "Headshot"), una giovane donna depressa e solitaria costretta a rivedere il padre Lesmana (Ray Sahetapy di "The Raid") nel frattempo costretto a letto da una malattia inspiegabile. Alfie si reca nella villa di Lesmana cercando di determinare cosa abbia portato il padre in quelle condizioni e come ciò si collega alla misteriosa morte di sua madre. Ulteriori complicazioni sorgono con l'arrivo nella casa di Maya (Pevita Pearce), la sorellastra di Alfie. Le due donne scoprono qualcosa di terrificante, scatenando inconsapevolmente uno spirito malevolo che li trascinerà in un'orribile spirale di violenza e follia mentre si avvicinano alla verità su cosa o con chi abbia vissuto Lesmana.

L'indonesiano Timo Tjahjanto ha iniziato la sua carriera in patria collaborando con Kimo Stamboel per una serie di corti horror firmati come "The Mo Brothers". Nel 2013 ha co-diretto con Gareth Evans (The Raid) il notevole "Safe Haven", episodio dell'antologia horror V / H / S 2, seguito dagli action a tinte crime Headshot e il citato "La notte su di noi" entrambi interpretati dall'artista marziale Iko Uwais.

Fonte: Bloody Disgusting