Animali Fantastici 2: nuova action figure "Hot Toys" di Gellert Grindelwald / Johnny Depp

Di Pietro Ferraro lunedì 19 novembre 2018

Con "Animali Fantastici – I crimini di Grindelwald" nei cinema, Hot Toys annuncia una nuova action-doll che ritrae Johnny Depp nei panni del mago oscuro Gellert Grindelwald.

Nonostante le polemiche sul casting di Johnny Depp, a seguito del suo comportamento bizzarro e le accuse di violenza domestica, l'attore ha come sempre caratterizzato in maniera impeccabile il suo personaggio in Animali Fantastici – I crimini di Grindelwald, elogiato dalla critica insieme alla caratterizzazione di un giovane Albus silente di Jude Law.

Animali fantastici 2: le figures cosbaby del sequel 'I crimini di Grindelwald' Eddie Redmayne, Johnny Depp e Jude Law ritratti in nuovi set di figures cosbaby ispirati al sequel "Animali fantastici - I crimini di Grindelwald" al cinema dal 15 novembre 2018.

È giunto il momento di prendere il giusto posto in un mondo in cui noi maghi siamo liberi...Unitevi a me, o morite. Gellert Grindelwald / Johnny Depp

"Il destino di uno. Il futuro di tutti". Alla fine di Animali Fantastici e dove trovarli, il potente mago oscuro Gellert Grindelwald è stato catturato dal MACUSA, con l'aiuto di Newt Scamander. Ma tenendo fede alle sue minacce, Grindelwald è ora sfuggito alla custodia e ha iniziato a radunare seguaci per mettere in atto il suo vero piano: innalzare i maghi purosangue a governare su tutti i "No-Mag".

Per i fan più accaniti del "Mondo Magico" di Harry Potter arrivano le nuove action-doll targate Hot Toys ispirate agli spin-off "Animali fantastici". Oggi andiamo a proporvi la nuova figure in scala 1/6 (30 cm di altezza per 30 punti di articolazione) del mago oscuro Gellert Grindelwald interpretato da Johnny Depp in "Animali Fantastici – I crimini di Grindelwald".

Hot Toys sforna sempre dei piccoli gioielli e anche stavolta il lavoro degli artisti rende giustizia alla caratterizzazione di Johnny Depp con una testa scolpita nel dettaglio e munita di capelli, e un sofisticato costume in tesssuto che ricrea i dettagli iconici del personaggio, incluso il magnifico cappotto indossato da Depp nel film.

Animali fantastici - I crimini di Grindelwald, recensione: l'estrema fatica di trovare il proprio nome Jude Law, nei panni di Silente, si aggiunge al già cospicuo cast del prequel. Leggete la nostra recensione di Animali fantastici - I crimini di Grindelwald

Naturalmente immancabile un ricco set di accessori che include due teschi incisi (tra cui uno illuminato a LED e uno con tubo staccabile), una bacchetta magica, un pendente di Grindelwald e un espositore a tema cinematografico appositamente progettato. Il set di accessori è completato da un set di (3) mani intercambiabili e per l'edizione speciale della figure, come accessorio bonus è inclusa una ulteriore figure di 10 cm che ritrae l'Augurey, un uccello magico il cui canto porta pioggia.

La nuova action-doll di Gellert Grindelwald è disponibile in pre-ordine QUI.

Fonte: Hot Toys