Once Upon A Deadpool: trailer della versione natalizia per famiglie di Deadpool 2

Di Pietro Ferraro martedì 20 novembre 2018

Once Upon A Deadpool: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla seciale versione natalizia per famiglie nei cinema americani dal 12 al 24 dicembre 2018.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

20th Century fox ha reso disponibili trailer e locandina di Once Upon A Deadpool, una versione riveduta e corretta del film Deadpool 2 realizzata ad uso e consumo di ragazzini e famiglie, che tornerà nelle sale americane per le festività natalizie.

Deadpool 2: gli sceneggiatori spiegano la scena dei titoli di coda (SPOILER) Gli sceneggiatori Rhett Reese e Paul Wernick parlano della scena sui titoli di coda di Deadpool 2 e delle alternative non utilizzate.

Alla fine di settembre 2018, Fox ha annunciato che avrebbe rilasciato un film di Deadpool nei cinema il 21 dicembre. Lo studio ha poi rivelato che si trattava di una versione di "Deadpool 2"che avrebbe fruito di un divieto ai minori di 13 anni (PG-13) piuttosto che un divieto ai minori di 17 anni (R-rated) come la versione cinematografica iniziale. Questa versione vedrà "Deadpool" raccontare la storia del film a Fred Savage, in una parodia del classico anni '80 La storia fantastica (1987) in cui ad un giovane Savage veniva raccontata una storia della buonanotte da un bonario nonno interpretato da Peter Falk che evitava con accortezza tutte le "le parti spaventose". Reese e Wernick hanno rivelato ad ottobre che l'idea della nuova versione del film era venuta a Reynolds durante una discussione generale sul personaggio dopo la prima uscita del film, e che Reynolds aveva anche suggerito la cornice per la storia. Reese e Wernick hanno scritto nuove scene per la nuova versione con Leitch che è tornato a filmarle durante un singolo giorno di agosto. Wernick ha detto che la versione non sarà solo per i bambini che non sono stati in grado di guardare la versione vietata ai minori, poiché: "è abbastanza sovversivo, divertente e creativo e qualcosa che solo Deadpool potrebbe fare, quindi penso che sarà una vera gioia non solo per un pubblico completamente nuovo, ma anche per un pubblico che ha visto e amato i film di Deadpool". Reese e Wernick hanno aggiunto che la storia del film non avrà grandi cambiamenti tra le due versioni.

Fox ha annunciato ufficialmente "Once Upon a Deadpool" a novembre, e ha cambiato il programma di uscita dando al film una finestra dal 12 al 24 dicembre. Lo studio ha considerato l'uscita come un'opportunità di un "bonus natalizio", e anche il potenziale per un'uscita nelle sale cinesi Cina a differenza della versione vietata ai minori. Dopo aver passato l'intero processo di sviluppo sia di "Deadpool" che di "Deadpool 2" insistendo con Fox affinché i film fossero vietati ai minori, Reynolds ha acconsentito a questa speciale versione per famiglie a patto che una parte del profitto dell'edizione andasse in beneficenza. La Fox ha accettato di donare 1 dollaro per ogni biglietto acquistato per il film alla campagna di beneficenza "Fuck Cancer", che sarebbe stata temporaneamenta rinominata "Fudge Cancer" per la raccolta fondi legata al film.

Fox ha chiesto un PG-13 praticamente dall'inizio del 2006. Ho detto no dal 2006. Ora, questa volta, ho detto "Sì" a due condizioni: in primo luogo una parte dei proventi doveva andare in beneficenza, in secondo luogo volevo rapire Fred Savage, la seconda condizione ha bisogno di una spiegazione...

Fred Savage si unirà a Reynolds in nuove scene per "Once Upon a Deadpool" in un omaggio al ruolo da protagonista di Savage nel film "La storia fantastica" del 1987. Savage ha commentato la sua partecipazione al film in uscita.

Anche se la mia partecipazione a questo film è stata tutt'altro che volontaria, sono felice di sapere che "Fudge Cancer" sarà il beneficiario di questa spudorata operazione per arraffare contanti.

Riguardo alle nuove scene girate appositamente per "Once Upon A Deadpool", pare che ci saranno alcune sorprese in serbo che non sono state ancora annunciate, tra cui uno o due cameo tenuti top-secret. Josh Brolin e Zazie Beetz tornano come Cable e Domino? O Hugh Jackman si presenterà per una toccata e fuga?