Birds of Prey: Margot Robbie rivela il titolo completo dello spin-off DC

Di Pietro Ferraro mercoledì 21 novembre 2018

Margot Robbie rivela il titolo completo dello spin-off "Birds of Prey" condividendo un'immagine della sceneggiatura.

Margot Robbie ha rivelato il titolo completo di Birds of Prey, lo spin-off DC incentrato su Harley Quinn. Nonostante il film Suicide Squad sia risultato piuttosto controverso, Robbie è diventata un'icona della cultura pop per la sua interpretazione dell'amato personaggio DC. Il cast di "Birds of Prey" include anche Mary Elizabeth Winstead nei panni di Cacciatrice (Huntress) e Jurnee Smollett-Bell in quelli di Black Canary. Il film diretto da Cathy Yan (Dead Pigs) segna il primo spin-off dell'Universo Esteso DC.

Film DC: tutti i film live-action attualmente in sviluppo Scopriamo quanti e quali sono i film DC attualmente in sviluppo alla Warner Bros.

Negli ultimi mesi si sono susseguiti gli annunci di casting per "Birds of Prey". Il più recente ha visto reclutata Ella Jay Basco pe ril ruolo di Cassandra Cain, mentre in precedenza Ewan McGregor è stato scelto come villain principale Black Mask. I dettagli della storia coinvolgono Harley Quinn, Cacciatrice e Black Canary, così come la detective Renee Montoya (Rosie Perez) di Gotham City che fanno squadra per proteggere Cassandra, che alla fine diventerà Batgirl nei fumetti. Winstead, ha rivelato in un'intervista che alla base di "Birds of Prey" c'è i tentativo di Harley Quinn di formare una squadra tutta sua. Il film è programmato per iniziare le riprese a gennaio 2019, con un'uscita nei cinema fissata a febbraio 2020.

Robbie ha utilizzato Instagram per condividere il titolo completo della sceneggiatura: Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn). La Warner Bros. ha confermato che si tratta del titolo ufficiale del film, e non di un'annotazione di Robbie per la sua sceneggiatura come potrebbe apparire a prima vista.

Harley Quinn creata da Paul Dini e Bruce Timm debutta nella prima stagione della serie televisiva animata Batman l'11 settembre 1992. Nel febbraio 1994 fa il suo debutto nei fumetti in Batman: Amore folle (The Batman Adventures: Mad Love) della serie Le avventure di Batman. Per quanto riguarda "Birds of Prey", il fumetto ha esordito nel 1999 per poi essere adattato in una omonima serie tv live-action nel 2002, creata da Shawn Levy e David Carson e incentrata sulle avventure di Helena Kyle alias Cacciatrice, figlia di Batman e Catwoman.

Fonte: Margot Robbie