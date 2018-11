Machete 3: Danny Trejo afferma che "Machete Kills in Space" si farà

Di Pietro Ferraro mercoledì 21 novembre 2018

Danny Trejo conferma che Robert Rodriguez sta lavorando al sequel "Machete 3".

Per la gioia dei fan di Danny Trejo, e per chi come il sottoscritto ha particolarmente apprezzato i film Machete e Machete Kills, giunge la notizia confermata da Trejo in persona che il Machete Kills in Space accennato nel finale di Machete 2 si farà.

Danny Trejo ha recentemente fornito aggiornamento sul franchise di "Machete" in cui sostiene che Robert Rodriguez ha ancora intenzione di fare un terzo film.

Robert ci sta lavorando, sarà...incredibilmente folle.

Il personaggio di Machete è apparso per la prima volta nei film di Spy Kids come lo "Zio Machete". In seguito è apparso in un fake trailer in Grindhouse - Planet Terror di Robert Rodriguez. Quel trailer, che sfoggiava un meraviglioso look anni '70, è diventato così popolare da riuscire a trarne un intero film. Il primo film di "Machete" è arrivato nel 2010 seguito da "Machete Kills" nel 2013.

Danny Trejo sempre riguardo a Machete 3 ha continuato dicendo che se il film è ancora nei piani di Rodriguez, il progetto non è attualmente una priorità per il regista.

Direi che...Robert ha i suoi tempi per fare le cose, so che sta lavorando ad un grande film proprio adesso.

Robert Rodriguez sta attualmente dando gli ultimi ritocchi al suo live-action Alita - Angelo della Battaglia, che è stato un progetto di lunga data di James Cameron, che è rimasto a bordo come produttore. La data di uscita di "Alita" è fissata al 14 febbraio 2019.

Fonte: Screenrant