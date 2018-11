The Intruder: trailer e poster del thriller con Dennis Quaid

Di Pietro Ferraro mercoledì 21 novembre 2018

The Intruder: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film thriller di Deon Taylor nei cinema americani dal 26 aprile 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Sony Pictures ha reso disponibili trailer e locandina di The Intruder, il thriller che vede co-protagonista un inedito Dennis Quaid in versione folle antagonista.

Quando una giovane coppia sposata (Michael Ealy e Meagan Good) compra la casa dei loro sogni nella Napa Valley, pensa di aver trovato la casa perfetta per fare i loro prossimi passi come famiglia. Ma quando il venditore stranamente invadente (Dennis Quaid) continua ad insinuarsi nelle loro vite, cominciano a sospettare che l'uomo abbia motivazioni nascoste oltre a piazzare una rapida vendita.

Quaid interpreta Charlie, un tipo strano troppo attaccato alla sua vecchia casa. Taglia il suo vecchio prato ogni volta che ne ha voglia, e si aggira di notte nell'abitazione spaventando i nuovi proprietari. Più tardi scopriamo che la moglie di Charlie è morta suicida in quella casa. Almeno è così che il buon vecchio Charlie spiega la dipartita della consorte, ma visto il suo comportamento al limite dallo stalking appare chiaro che ci sia qualcosa di ben più sinistro dietro alla storia.

Dennis Quaid sembra divertirsi un mondo a giocare allo psicopatico, addirittura in una scena sfonda una porta e fa il verso a Jack Nicholson in Shining, la sua performance ci ha ricordato quella di Michael Keaton nel thriller Uno sconosciuto alla porta.

Deon Taylor dirige "The Intruder" da una sceneggiatura di David Loughery. Taylor in precedenza ha diretto il pessimo Meet the Blacks, una imbarazzante e sguaiata parodia della serie La notte del giudizio, speriamo che se la cavi meglio con il thriller.

"The Intruder" debutta nei cinema americani il 26 aprile 2019.

