Rambo 5: trapelati online nuovi dettagli sulla trama del film

Di Pietro Ferraro giovedì 22 novembre 2018

Trapelati online nuovi dettagli sulla trama del sequel "Rambo 5" con Sylvester Stallone.

Nuovi dettagli sulla trama di Rambo: Last Blood sono trapelati online. Questi nuovi dettagli ampliano quello che già sappiamo sul ritorno di John Rambo che descrivono il personaggio in pensione che vive in un ranch a Bowie, in Arizona, e secondo questi nuovi della trama soffre di un Disturbo da stress post-traumatico piuttosto importante, un disturbo che già si era palesato nei violenti flashback del film originale. Per far fronte al suo "DPTS", Rambo ha una persona che si occupa di lui di nome Maria e trascorre la maggior parte dei suoi giorni al bar o a sbrigare le mansioni del ranch o qualche lavoro occasionale in città.

ATTENZIONE!!! A seguire potreste incorrere in potenziali SPOILER indesiderati sul film "Rambo 5", quindi proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo.

Secondo i nuovi dettagli della trama di Rambo 5, il film inizia quando la 29enne Carmen Delgado e sua sorella di 8 anni vengono aggredite in pieno giorno e trascinate in un furgone. Carmen fugge, ma Melissa non è così fortunata. Quando John Rambo viene a sapere che una delle figlie di Maria è stata rapita, torna in azione per dare la caccia agli uomini responsabili. Tuttavia questa volta, vuoi l'età, vuoi il suo DPTS, le cose saranno molto più difficili per Rambo.

La storia del film prosegue con John Rambo che riesce a localizzare il cartello responsabile del rapimento, e un tentativo di salvataggio in solitaria che porta il 70enne Rambo in una situazione disperata, picchiato selvaggiamente e lasciato in fin di vita. Sarà Carmen Delgado, interpretata da Paz Vega, che lo troverà e lo curerà nell'arco di tre settimane. È durante questo periodo di cure che i due decidono di fare squadra e portare a termine la loro missione insieme. Questi nuovi dettagli sembrano avere un senso compiuto, ma visto che si tratta di informazioni non confermate, provenienti da fonti non ufficiali, è d'obbligo trattare tali informazioni come rumor, anche perché sinora Sylvester Stallone è rimasto piuttosto vago sui dettagli specifici della storia di Rambo 5.

Al momento non è stata fissata alcuna data di uscita per il sequel, ma si ritiene che arriverà nei cinema nell'autunno 2019.

Fonte: Splash Report