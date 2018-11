Star Wars 9 svelerà una connessione tra Snoke e Palpatine?

Di Pietro Ferraro giovedì 22 novembre 2018

J.J. Abrams svelerà una connessione tra Snoke e Palpatine in "Star Wars 9"?

Un nuovo rumor afferma che J.J. Abrams in Star Wars 9 esplorerà una connessione tra il Leader Supremo Snoke e l'imperatore Palpatine. La repentina uscita di scena di Snoke, insieme alla rivelazione sui genitori di Rey, sono stati due punti piuttosto deludenti della trama de "Gli ultimi Jedi", quindi si spera che Abrams possa in qualche modo "rimediare" a queste due discutibili e controverse soluzioni narrative di Johnson. A questo proposito un recente rumor suggerisce che Abrams non ha interamente finito con Snoke e che utilizzerà il personaggio per rivelare una profonda connessione con la trilogia prequel.

In "La vendetta dei Sith", Sheev Palpatine alias Darth Sidious è visto conservare nel suo ufficio statue bronzee dei "Quattro Saggi di Dwartii" (in origine appartenute a Darth Plagueis) nel periodo in cui era in carica come Cancelliere Supremo della Repubblica. Dopo essere diventato Imperatore Galattico all'indomani delle Guerre dei Cloni, Palpatine nel suo spostarsi in altro loco portò con sé la statua di Sistros. Si crede che Palpatine abbia portato con sé la statua di Dwartii perché fiero delle sue "conquiste politiche". Il nuovo rumor su "Star Wars 9" suggerisce che c'è una nuova sala del trono per Snoke dove è circondato dai suoi Attendenti e dalle statue di Dwartii e Palpatine.

Secondo il Visual Dictionary de "Gli Ultimi Jedi", l'anello di Snoke è fatto di ossidiana che è stata trovata sotto il castello di Darth Vader, il che ha portato a credere che Snoke fosse probabilmente lì prima di Vader. Ci sono anche simboli sull'anello di Snoke che rappresentano i "Quattro Saggi di Dwartii". I saggi presenti nell'anello di Snoke sono Braata, Faya, Sistros e Yanjon. I Dwartii erano un gruppo di filosofi e legislatori piuttosto controversi sin dai primi tempi della Repubblica Galattica e ne influenzarono le prime leggi. È possibile che l'elemento Dwartii possa essere ulteriormente esplorato in "Star Wars 9", portando all'utilizzo di flashback.

Il rumor quindi suggerisce che J.J. Abrams in "Star Wars 9" potrebbe mostrare come Snoke ha ottenuto l'anello e le statue. L'anello di Snoke e le statue Dwartii sono tutte parti ufficiali del canone di Star Wars, che potrebbero essere esplorate di nuovo attraverso flashback che legherebbero la nuova trilogia ai prequel.

Oltre alla connessione Snoke e Palpatine, "Star Wars 9" potrebbe anche fornirci ulteriori informazioni sugli Attendenti di Snoke di cui non si è saputo più nulla. Sappiamo che sono stati necessari al Primo Ordine, supportando la sua ascesa al potere sulle ceneri dell'Impero e ad orientarsi attraverso le Regioni Sconosciute con le loro straordinarie abilità di navigazione. Il rumor sulla potenziale connessione tra Snoke e Palpatine arriva dal canale YouTube di Mike Zeroh.