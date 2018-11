RoboDoc: trailer del documentario sulla creazione di Robocop

Di Pietro Ferraro giovedì 22 novembre 2018

RoboDoc: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul documentario di Chris Griffiths sulla creazione del film "Robocop".

Disponibile un trailer di RoboDoc: The Creation of Robocop, un nuovo documentario che racconta la creazione del franchise di RoboCop. Il documentario racconta che durante la realizzazione del classico di Paul Verhoeven, noto per l'iperviolenza e la feroce satira sulla società, il mantra del regista era "Sangue, voglio più sangue!" e i risultati si sono visti. RoboCop ad oggi è uno degli action fatanscientifici più violenti e sanguinosi di sempre.

"RoboDoc: The Creation of RoboCop" è diretto da Chris Griffiths, noto anche per il suo Pennywise: The Story of IT. A bordo anche gli sceneggiatori Eastwood Allen e Gary Smart e il consulente creativo, coautore e sceneggiatore di "RoboCop" Edward Neumeier.

"RoboDoc: The Creation of RoboCop" presenta interviste ai membri del cast Kurtwood Smith, Nancy Allen, Ray Wise, Tom Noonan, Kenny Page, Ronny Cox e altri ancora. Il protagonista Peter Weller ha rifiutato di prendere parte al progetto, ma ci sono interviste d'archivio con l'attore incluse nel documentario. Inoltre vi è una grande quantità di materiale d'archivio con il compianto Miguel Ferrer, la leggenda dell'animazione in stop-motion Phil Tippett e il regista Paul Verhoeven.

Sempre riguartdo a "RoboCop", all'inizio di quest'anno è stato annunciato che statua in bronzo finanziata in crowfunding del personaggio di RoboCop ha finalmente trovato una casa presso il Michigan Science Center, il museo delle scienze di Detroit, Michigan si è offerto di rendere omaggio ad un immarcescibile classico sci-fi d'azione degli anni '80 al pari di cult come Predator e Terminator.

