The Limit: trailer e poster del film in Realtà Virtuale di Robert Rodriguez

Di Pietro Ferraro giovedì 22 novembre 2018

The Limit: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'azione in realtà virtuale di Robert Rodriguez.

Norman Reedus e Michelle Rodriguez protagonisti di The Limit, nuovo progetto di Realtà Virtuale del regista Robert Rodriguez. Disponibili un trailer, un dietro le quinte e una locandina di questo film d'azione "VR". La tecnologia "VR" consente allo spettatore di recitare accanto a Rodriguez e Reedus, mentre fuggono da aerei in fiamme e si lanciano in concitate sparatorie e sanguinose risse.

"The Limit" è attualmente disponibile su quasi tutte le principali piattaforme di realtà virtuale, tra cui HTC's Vive, Oculus headsets, Android, iOS, PlayStation VR, e Windows Mixed Reality.

È molto diverso da un videogioco di tipo VR perché ha il linguaggio del film, ha la grana del film, sembra un film, sembra un film ma ora improvvisamente, magicamente sei nel film. Robert Rodriguez - Regista

In "The Limit" lo spettatore interpreta un agente canaglia con un "passato misterioso" che arruola M-13 (Michelle Rodriguez), una super-killer potenziata. Lo spettatore dovrà lavorare con M-13 per recuperare la propria identità e attaccare l'oscura organizzazione che ha creato quell'identità. Nel cast qanche Norman Reedus di The Walking Dead nei panni di un personaggio con un braccio bionico capace di bloccare i proiettili.

The Limit dura 20 minuti, costa 7,99$ per i dispositivi Google Play e Apple iOS e 9,99$ per Oculus, Steam, Daydream, Viveport, Windows Mixed Reality e PlayStation VR. Tuttavia, per la settimana di lancio, il film è scontato del 50%. In preparazione ci sono altri film in realtà virtuale, tra cui una commedia d'azione con Dave Bautista e una Jay & Silent Bob experience, con Kevin Smith e Jason Mewes.

Fonte: Variety