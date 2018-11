Ralph Spacca Internet: rivelato il cameo di Stan Lee in Ralph Spaccatutto 2

Di Pietro Ferraro venerdì 23 novembre 2018

Rivelato il cameo del compianto Stan Lee nel sequel d'animazione "Ralph Spaccatutto 2".

Il cameo di Stan Lee in Ralph Spacca Internet è stato rivelato. L'atteso sequel di Ralph Spaccatutto ha debuttato nei cinema americani, in Italia dovremo attendere fino al 1° gennaio, e questa nuova avventure di Ralph e Vanellope in Internet si presenta ricca di cameo, "easter egg" e citazioni. Nei sei anni trascorsi dall'uscita del film originale, Ralph e Vanellope sono diventati grandi divi della Disney, e il sequel ha ufficialmente trasformato il personaggio di Sarah Silverman in una Principessa Disney.

ATTENZIONE!!! A seguire trovate SPOILER sul sequel "Ralph Spacca Internet" quindi proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo.

In "Ralph Spacca Internet" il cameo di Stan Lee è oltremodo fugace e purtroppo non parla come ha fatto nelle apparizioni nell'Universo Cinematografico Marvel. Nel sequel Ralph diventa una celebrità su Internet e Vanellope decide di promuovere i suoi video raccogliendo pubblicità pop-up per guadagnare più visibilità e denaro. Nella sua ricerca per trovare le pubblicità, finisce in "Oh My Disney", dove viene inseguita da Stormtroopers. Mentre corre passa davanti ad un signore anziano che sta parlando con Iron Man. Mentre si gira viene rivelato che l'uomo è Stan Lee.

Anche se quello di Stan Lee è un piccolo cameo, assume tutta un'altra rilevanza ora che la leggenda Marvel è scomparso. Stan Lee è morto la scorsa settimana all'età di 95 anni con tributi che sono arrivati da tutto il mondo. Le creazioni di Lee hanno fatto sognare intere generazioni e per nostra fortuna l'universo da lui creato continuerà a vivere e ad evolversi per le generazioni future.

Oltre al cameo in Ralph Spaccatutto 2, è stato confermato che Stan Lee apparirà anche in Captain Marvel, Avengers 4 e nel film d'animazione Spider-Man - Un Nuovo Universo in uscita a Natale. Anche il capo dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha accennato ad ulteriori sorprese, quindi potremmo vedere Lee anche in Spider-Man: Far From Home, insieme ad altri progetti ancora da rivelare.

"Ralph Spaccatutto 2" contiene un gran numero di altri cameo dai mondi di Marvel e Star Wars, naturalmente dai videogiochi e ovviamente di altri personaggi Disney. Per chi avesse sentito il rumor su una potenziale apparizione di Kylo Ren come un marmocchio lamentoso, purtroppo Lucasfilm e Disney hanno rapidamente smentito questa voce.

