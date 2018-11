My Best Friend's Exorcism: il romanzo horror approda al cinema con il regista di "Auguri per la tua morte"

Di Pietro Ferraro venerdì 23 novembre 2018

Il regista Christopher Landon (Auguri per la tua morte) porta al cinema il romanzo horror "My Best Friend's Exorcism" di Grady Hendrix.

Il regista Christopher Landon (Auguri per la tua morte) ed Ellen Goldsmith-Vein di Gotham Group produrranno un lungometraggio basato sul romanzo horror My Best Friend's Exorcism dello scrittore Grady Hendrix. L'editore del romanzo, Quirk Books, è a bordo per co-produrre il film, e anche se in passato la casa editrice ha avuto adattamenti per il grande schermo di loro libri, vedi Orgoglio e pregiudizio e zombie e La casa dei bambini speciali di Miss Peregrine, questa sarà la loro prima produzione. Attualmente Landon non ha ufficialmente firmato per la regia del film, ma pare stia sviluppando il progetto con l'intenzione di dirigerlo. Per la sceneggiatura è stata reclutata Jenna Lamie già autrice per la serie tv Diario di una nerd superstar.

Descritto come "Schegge di follia incontra Spiagge e L'Esorcista", "My Best Friend's Exorcism" potrebbe rivelarsi un adattamento cinematografica piuttosto interessante. Ambientato nel 1988, la trama segue Abby e Gretchen, due adolescenti migliore amiche che dopo aver assunto LSD e affrontato un brutto "viaggio", si ritrovano con Gretchen apparentemente posseduta da un demone. Nonostante Gretchen affermi di stare bene, Abby sa che c'é qualcosa che non va nell'amica, e così cerca di trovare un modo per liberarla dalla presenza del Diavolo.

Sono in programma altri adattamenti live-action basati su romanzi dello scrittore Grady Hendrix. Josh Schwartz e Gail Berman stanno sviluppando una serie televisiva basata su un romanzo di Hendrix dal titolo Horrorstor, che si svolge in un Ikea infestato. Hendrix ha scritto anche la sceneggiatura per Satanic Panic prodotto da Fangoria e Aperture Entertainment, il film interpretato da Rebecca Romijn e Jerry O'Connell ha recentemente concluso le riprese. Hendrix nel frattempo continua a lavorare come autore horror con il suo ultimo romanzo We Sold Our Souls uscito lo scorso autunno in cui si racconta la storia di un musicista la cui anima viene venduta al Diavolo da un ex compagno di band.

Christopher Landon oltre ad aver diretto "Auguri per la tua morte" e il sequel in arrivo l'anno prossimo, è noto per la commedia horror Manuale scout per l'apocalisse zombie e in veste di sceneggiatore ha scritto diversi film della serie Paranormal Activity per poi dirigere lo spin-off Il segnato.

L'adattamento "My Best Friend's Exorcism" attualmente non è fornito di una data di uscita ufficiale.

Fonte: The Hollywood Reporter