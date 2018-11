Non ci resta che il crimine: trama e poster della commedia anni '80 di di Massimiliano Bruno

Di Pietro Ferraro venerdì 23 novembre 2018

Non ci resta che il crimine: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Massimiliano Bruno nei cinema italiani dal 10 gennaio 2019.

Il 10 gennaio 2019 arriva nei cinema, con 01 Distribution, Non ci resta che il crimine, sesto film da regista dell'attore e sceneggiatore Massimiliano Bruno (Nessuno mi può giudicare, Beata ignoranza).

Massimiliano Bruno dopo l'ottimo esordio con Nessuno mi può giudicare e l'incursione drammatica con Gli ultimi saranno gli ultimi esplora un filone, quello delle commedie con viaggi nel tempo sulla scia di Non ci resta che piangere a cui ammicca con il titolo del film e alla commedia Torno indietro e cambio vita di Carlo Vanzina. Se nel film con Raoul Bova e Ricky Memphis si eplorava il rimpianto per una gioventù andata, Bruno riprende il tema dell'amicizia, gioca con l'elemento "What If?" e sembra voler strizzare l'occhio in forma di parodia al film Romanzo criminale e all'acclamata e omonima serie tv.

La trama ufficiale:





E se improvvisamente, per destino o per caso, vi ritrovaste negli anni’80? E’ quello che succede a tre improbabili amici che hanno fatto dell’arte di arrangiarsi uno stile di vita. Siamo a Roma nel 2018 e tre amici di lungo corso, con scarsi mezzi ma un indomabile talento creativo, decidono di organizzare un "Tour Criminale" di Roma alla scoperta dei luoghi simbolo della Banda della Magliana. L’idea, ne sono convinti, sarà una miniera di soldi. Abiti d’epoca, jeans a zampa, giubbotti di pelle, stivaletti e Ray-Ban specchiati, ed è fatta… sono pronti per lanciarsi nella nuova impresa. Se non fosse che, per un imprevedibile scherzo del destino, vengono catapultati negli anni ’80 nei giorni dei gloriosi Mondiali di Spagna e si ritrovano faccia a faccia con alcuni membri della Banda che all’epoca gestiva le scommesse clandestine sul calcio. Per non parlare dell’incontro con una vulcanica e dirompente ballerina che rischia di scombinare ancora di più le carte. Per i tre amici potrebbe rivelarsi una ghiotta occasione di riscatto oppure….“Non ci resta che il crimine” è una commedia in cui la realtà supera l’immaginazione e in cui tutto può succedere.

Il film è interpretato da Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Gian Marco Tognazzi, Edoardo Leo, Ilenia Pastorelli e Massimiliano Bruno.

"Non ci resta che il crimine" è prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, una produzione Italian International Film con Rai Cinema.