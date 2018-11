Il re leone: i trailer dell'originale e del remake messi a confronto

Di Pietro Ferraro sabato 24 novembre 2018

I trailer de "Il re leone" originale e live-action messi a confronto in un video.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

La Disney ha fatto una grande sorpresa ai fan durante il Ringraziamento rivelando un primo attesissimo trailer del loro remake Il re leone. Di fronte a immagini fotorealistiche oltre ogni più rosea aspettativa ci sono state perplessità rispetto ad un primo trailer che di fatto ha riproposto scena per scena il trailer del classico d'animazione anni '90.

Il Re Leone: primo trailer italiano del remake live-action Disney Il remake live-action de "Il re leone" live-action arriva nei cinema il 19 luglio 2019.

Questo aspetto è mostrato in un paio di video pubblicati su YouTube che confrontano il filmato dal nuovo trailer de "Il re leone" con la versione animata del film originale Disney del 1994. E' palese che il regista Jon Favreau per il primo trailer ha volutamente assemblato una serie di immagini che rievocano passo passo l'originale, vedi la scena della Rupe dei Re con Rafiki che "battezza" un Simba appena nato, e la scena in cui Simba viene mostrato a tutto il regno.

Ciò che è interessante notare non è tanto un trailer fotocopia, ma il fatto che questo film sia definito un remake live-action quando in realtà, mancando la presenza umana, si tratta invece di un film realizzato totalmente in animazione CG, di enorme impatto fotorealistico, ma di fatto non un live-action. Inoltre per chi fosse preoccupato di ritrovarsi di fronte ad un film fotocopia, anche se il trailer ha ricreato fedelmente il trailer dell'originale non è stato confermato che questo remake ripercorrerà fedelmente gli eventi dell'originale.

"Il re leone" in uscita il 19 luglio 2019 sarà preceduto da altri due remake live-action targati Disney: Dumbo (marzo 2019) e Aladdin (maggio 2019). Il cast di voci in originale de "Il re leone" include Donald Glover (Simba) Beyonce (Nala), Chiwetel Ejiofor ( Scar), John Kani (Rafiki), John Oliver (Zazu), Seth Rogen (Pumba), Billy Eichner (Timon), Alfre Woodard (Sarabi), Keegan-Michael Key (Kamari), Eric Andre (Azizi) e Florence Kasumba ( Shenzi), con James Earl Jones che torna come Mufasa.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Here's a side-by-side of 'The Lion King' trailer with the same scenes from the 1994 original movie. #TheLionKing pic.twitter.com/nHpKHWDzPJ — Lights, Camera, Pod (@LightsCameraPod) 22 novembre 2018

Fonte: Geektyrant