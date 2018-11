Animali Fantastici 2: nuova action figure "Hot Toys" di Newt Scamander / Eddie Redmayne

Di Pietro Ferraro sabato 24 novembre 2018

Hot Toys annuncia una "special edition" dell'action-doll dello Newt Scamander di Eddie Redmayne in "Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald".

Ha debuttato nei cinema italiani Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald con il ritorno del magizoologo Newt Scamander di Eddie Redmayne alle prese con nuove creature magiche tra cui lo Zouwu, una creatura cinese che può "viaggiare per mille miglia in un giorno" ha raccontato l'attore. La bestia è descritta come "un gigantesco gatto delle dimensioni di un elefante", con cinque colori. J.K. Rowling ha commentato che ci vuole un'anima speciale come Newt Scamander per prendersi cura di una creatura particolare come Zouwu.

Oltre ad alcune nuove creature che fanno il loro debutto in Animali fantastici 2, è tornato l'animale domestico di Newt Scamander, Asticello. Eddie Redmayne ammette di avere un debole per la piccola creatura simile a un ramoscello perché è molto dolce. La piccola creatura, che protegge gli alberi, si trova solitamente nell'Inghilterra occidentale e nelle foreste tedesche.

Asticello insieme ai cuccioli di Snaso sono le nuove figures incluse in una action-doll "special edition" che Hot Toys ha dedicato al Newt Scamander di Eddie Redmayne così come appare in "Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald"

Ispirato alla seconda serie del "Wizarding World", Sideshow e Hot Toys presentano la "Collectible Figure of Newt Scamander (Special Edition)" realizzata in scala 1:6 (31 cm di altezza per 30 punti di articolazione) e basata sull'aspetto di Eddie Redmayne nei panni dell'eccentrico magizoologo Newt Scamander in "Animali Fantastici 2". Questa nuova figure presenta un abito e un cappotto in grigio antracite, alcune delle principali creature magiche del film (Asticello e cuccioli di Snaso), una bacchetta, un set di 6 mani intercambiabili, un biglietto da visita del mago e alchimista francese Nicolas Flamel, una valigia vintage e un libro scritto dallo stesso Newt.

