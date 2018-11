Filmmaker 2018, vince The Imaged You Missed: tutti i premiati

Meritato il massimo riconoscimento a The Imaged You Missed di Donal Foreman, uno dei film migliori del 2018

Un'altra edizione del Filmmaker è giunta al termine. E fa piacere apprendere che la Giuria abbia premiato quello che non solo è stato il film senz'altro migliore tra quelli proiettati in Concorso quest'anno, bensì, come scritto in recensione, uno dei più significativi dell'intera annata, ossia The Imaged You Missed.

Un Palmares che in fondo tende a riconoscere le diverse traiettorie proposte, dando spazio pure ad un italiano, ossia il giovane Antonio De Biase, il cui De Sancto Ambrosio si è aggiudicato il premio per il miglior contributo tecnico. Di seguito, ad ogni modo, ecco tutti i premiati.

Il conflitto nordirlandese attraverso l'indagine di un figlio che cerca di capire un padre.

CONCORSO INTERNAZIONALE

La giuria composta da Catherine Bizern (direttrice Festival Cinéma du réel Parigi), Daniele Incalcaterra (regista) e Marco Scotini (direttore Arti visive e studi curatoriali di Naba) assegna:

Premio Filmmaker 2018 di 3000 euro a:

THE IMAGE YOU MISSED di Donal Foreman (Irlanda-USA, 2018)

The Image You Missed elegge il cinema a campo di confronto tra padre e figlio, privato e politico, rispetto e profanazione, campo e fuori campo, conflitto e conciliazione.

La Giuria apprezza l'energia, la libertà e la lucidità con cui l'autore persegue la sua impresa e riconosce in Donal Foreman un nuovo cineasta.

Premio della Giuria di 675 euro ciascuno a:

DE CHAQUE INSTANT di Nicolas Philibert (Francia, 2018)

ex aequo con

PREMIERES SOLITUDES di Claire Simon (Francia, 2018)

La Giuria ha deciso di premiare ex aequo De chaque instant di Nicolas Philibert e Premierès solitudes di Claire Simon, due film che, scegliendo di lavorare in spazi ristretti e su segmenti generazionali ben definiti, riescono a dare conto della realtà multiculturale della società francese.

A partire dalla stessa matrice del cinema diretto, i due cineasti hanno abbracciato vie nuove, diverse tra loro e molto personali.

In De chaque instant e in Premierès solitudes si riconoscono distintamente la presenza di Claire e Nicolas e il loro valore di filmmaker.

Premio della Giuria giovani di 1250 euro a:

La giuria composta da Marco Anteli, Raymond Barion, Mal Castelnuovo, Jessica Moscaritolo, Sara Paganini, Filippo Tentori, Andrea Testa Herranz, Shuai Yin assegna il Premio giovani a:

WALDHEIMS WALZER di Ruth Beckermann (Austria, 2018).

Per la dimensione e lo sguardo soggettivo della regista nel raccontare una verità storica che non si riduce a semplice fatto di cronaca, ma viene indagata come responsabilità collettiva attraverso gli occhi di una sconfitta, la Giuria giovani assegna il premio al miglior film a Waldheims Walzer di Ruth Beckermann.

CONCORSO PROSPETTIVE

La giuria composta dai registi Chiara Brambilla, Enrico Maisto ed Riccardo Palladino assegna

Premio Prospettive 2018 di 1000 euro a:

BAJKONUR, TERRA di Andrea Sorini (Italia, 2018 - 74min).

Un film che mette in scena una dilatazione del tempo e dello spazio con un incedere narrativo maestoso, raccontando un territorio che è finestra tra cielo e terra con uno sguardo che arriva da un altrove e in constante oscillazione tra epica e nostalgia.

Il film restituisce attraverso immagini suggestive lo splendore figurativo di un futuro che è al tempo stesso passato.

Premio della giuria di Prospettive 2018 di 500 euro a:

UN'ESTATE A MILANO di Demetrio Giacomelli (Italia, 2018 - 45min)

Un autore che conferma una visione personale e solida all'interno di un percorso di ricerca che, partendo da una dimensione narrativa, spinge le forme verso il loro limite con audacia e libertà. Un desiderio filmico che avvicina, in un confronto straniante, echi lontani di tragedie del nostro tempo ad una quotidianità intimistica e malinconica.

Una menzione speciale del concorso prospettive va a:

XX SETTEMBRE di Camilla Salvatore (Italia, 2018 - 5min)

Una riflessione consapevole che conduce dolcemente a scavare e riscattare immagini e passato, attraverso una costruzione retrospettiva su ciò che rimane della vita, con un approccio stilistico che alterna sapientemente formati, supporti e temporalità.

PREMIO MOVIE PEOPLE PER IL MIGLIOR CONTRIBUTO TECNICO

La giuria composta dai registi Chiara Brambilla, Enrico Maisto ed Riccardo Palladino assegna il premio di 10000 euro in servizi tecnici offerti da Movie People a:

DE SANCTO AMBROSIO di Antonio Di Biase (Italia, 2018 – 50 min)

Lo sguardo delicato di un Santo che si posa sulle vicende di un'umanità raccolta ai suoi piedi. Un susseguirsi di quadri che incanta, custodendo il segreto di giochi, affanni e preghiere.

Poesia che diventa immagine.