Star Wars: George Lucas torna a bordo per lo spin-off di Obi-Wan Kenobi?

Di Pietro Ferraro domenica 25 novembre 2018

Una dichiarazione di Boris Johnson sullo spin-off di Obi-Wan Kenobi scatena i fan di Star Wars.

C'è un po' di fermento in rete per una notizia che sarebbe un'enorme sorpresa se confermata. L'ex segretario agli Esteri Boris Johnson ha annunciato durante un discorso tenuto ad una conferenza questo fine settimana che George Lucas sta realizzando lo spin-off di Obi-Wan Kenobi e che lo girerà in Irlanda del Nord nel 2019.

Qual'è stato il il film di maggior incasso lo scorso anno? Star Wars e dove George Lucas si propone di dare un seguito con Obi-Wan Kenobi? Irlanda del Nord.

Se queste parole non fossero state pronunciate da Johnson davanti ad una nutrita platea sarebbe davvero difficile dargli un minimo di credibilità. E' davvero possibile che dopo la sua esclusione, Disney tenti di ridare slancio al franchise coinvolgendo di nuovo il suo creatore? Colui che ha creato il fenomeno, ma anche colui che lo ha quasi affossato con la controversa trilogia prequel? Alcuni sospettano che Johnson in realtà non sia al corrente che George Lucas ha venduto Star Wars e Lucasfilm alla Disney nel lontano 2012. È anche possibile che Johnson si riferisca alle voci sul film di Obi-Wan Kenobi ciroclate prima che l'intera faccenda fosse smentita prima dell'estate.

Dopo il flop d'incassi di Solo, è circolata la notizia che Disney avrebbe interrotto tutti i film indipendenti che stava pianificando, notizia in seguito rettificata da una fonte vicina allo studio. Questo includeva il film Obi-Wan Kenobi. Prima che Solo fallisse al box-office, circolava la voce che le riprese dello spin-off di Obi-Wan Kenobi si sarebbero svolte nella primavera del 2019. Stephen Daldry ad un certo punto era in ballo per dirigere lo spin-off, ma il regista aveva declinato l'offerta ancor prima del deludente weekend di apertura di "Solo". Rumor precedenti affermavano che Obi-Wan Kenobi si sarebbe girato a Belfast, quindi l'annuncio di Boris Johnson ha un pregresso e non viene fuori dal nulla.

In realtà Lucasfilm stava realmente pianificando di girare Obi-Wan Kenobi nell'Irlanda del Nord l'anno prossimo, ma forse nessuno ha detto a Johnson che il progetto nel frattempo è stato cancellato o messo in stand-by. O forse Lucasfilm sta ancora sviluppando il film, e non l'ha ancora annunciato ufficialmente. Insomma è chiaro che non c'è nulla di confermato.

Dopo la lavata di scudi di alcuni fan contro "Gli ultimi Jedi", ci sono state molte voci ricorrenti secondo cui George Lucas sarebbe tornato per salvare la sua creazione, e ci sono molti fan che vogliono che ciò accada. Lo Star Wars 9 di JJ Abrams in arrivo a dicembre 2019 sarà un momento cruciale per il futuro della saga. È possibile che uno dei modi in cui Lucasfilm sta pianificando di riunire il fandom è proprio con il film di Obi-Wan Kenobi interpretato da Ewan McGregor e diretto da George Lucas. Molti fan pensano che questa sia una grande idea.

Alcuni credono che il film di Obi-Wan Kenobi sia ancora in programma, ma che sarà realizzato esclusivamente per il nuovo servizio di streaming "Disney +". La voce di un ritorno di George Lucas come regista dello spin-off Obi-Wan Kenobi risale a febbraio di quest'anno. A prescindere dal suo coinvolgimento come regista, ci sono state notizie di George Lucas in cerca di location a Belfast per il film di Obi-Wan Kenobi e di un suo importante coinvolgimento nella produzione come consulente.

Le parole di Boris Johnson hanno creato fermento, ma non si possono prendere come oro colato viste le tante voci circolate e mai confermate da cui potrebbe aver attinto il politico.

Fonte: DenofGeek / Belfast Telegraph