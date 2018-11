Box Office Usa, Ralph Spacca Internet sbanca il weekend del Ringraziamento

Di Federico Boni domenica 25 novembre 2018

Dopo Il Grinch è ancora l'animazione a conquistare il botteghino americano. Merito di Ralph Spacca Internet.

Un lungo weekend di festa. 5 giorni di cinema negli States grazie al Giorno del Ringraziamento, con la conseguente uscita anticipata dei principali titoli del fine settimana. A vincere la sfida Ralph Spacca Internet, sequel animato Disney riuscito ad incassare ben 85 milioni di dollari in 5 giorni (126 in tutto il mondo), 55.5 dei quali solo nelle ultime 72 ore. Il primo film, uscito nel 2012, ne raccolse 49,038,712 al debutto, chiudendo poi a quota 189 milioni.

Sconfitto, ma enormemente felice, Creed II. Ben 55.8 milioni di dollari all'esordio per il titolo MGM, 35.2 dei quali solo nel weekend. Mai un film della saga Rocky aveva raccolto tanto. Il primo Creed, nel 2015, era partito con 29 milioni. Chi tiene bene, nonostante la concorrenza di Ralph, è Il Grinch, arrivato ai 180.4 milioni totali, mentre Animali fantastici - I crimini di Grindelwald tocca quota 117 (439.7 worldwide). Netto il calo rispetto al primo capitolo, che al termine del 2° weekend di programmazione aveva già raggiunto i 156 milioni. In casa Fox continuano invece a festeggiare grazie ai 152 milioni di Bohemian Rhapsody (420.6 in tutto il mondo), con Robin Hood annunciato flop di fine anno. Recensione spaventose e debutto da 14 milioni in 5 giorni (9 dei quali dal venerdì alla domenica) per il titolo Lionsgate/Summit, che ne è costato un centinaio. Chiusura di chart con i 35.7 milioni di Instant Family, i 25 di Widows, gli 8 di Green Book e i 191 del fenomeno A Star is Born (353.4 worldwide). Uscito in 4 copie, La Favorita ha incassato la bellezza di 420,000 dollari, lanciando la sua spericolata corsa verso gli Oscar 2019. Venom, infine, è diventato il 5° incasso mondiale dell'anno con 822.5 milioni di dollari incassati in tutto il mondo. Superato Mission: Impossible - Fallout (791 milioni).

Weekend meno combattuto, il prossimo, grazie alle uscite di Anna and the Apocalypse e di The Possession of Hannah Grace.