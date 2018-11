Box Office Italia, prosegue il dominio di Animali Fantastici 2

Di Federico Boni lunedì 26 novembre 2018

Grindelwald straccia anche Robin Hood.

Box Office Usa, Ralph Spacca Internet sbanca il weekend del Ringraziamento Benissimo anche Creed II, mentre Robin Hood è un disastro. Animali fantastici - I crimini di Grindelwald continua a guardare tutti dall'alto in basso, in Italia, con un altro weekend milionario (2.609.163 euro). Il titolo Warner ha raggiunto i 10.292.165 euro totali con 1.445.109 ticket staccati, diventando il 3° incasso di stagione. Ormai ad un passo i 12 milioni de Gli Incredibili 2 e i 12.2 di Hotel Transylvania 3. Tra le tante, troppe novità ha vinto la sfida dell'esordio Robin Hood, uscito distrutto negli States.

330 copie e 849.039 euro con 123.554 spettatori per il film 01, riuscito a battere Troppa Grazia. Ma il titolo Bim ha sorpreso, con appena 150 sale a disposizione, 70.134 spettatori e ben 458.049 euro d'incasso. Sua la 2° miglior media per sala del weekend. Morto tra una settimana o ti ridiamo i soldi ha invece esordito con 294.177 euro e 42.577 ticket venduti, seguito, tra le new entry, dai 251.614 euro con 37.569 spettatori di Conta su di Me. A Private War, infine, ha debuttato con 207.702 euro. Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni ha invece raggiunto gli 8.939.454 euro totali, con Widows sopra il milione, Red Zone vicino agli 800.000 euro e Tutti lo sanno sopra il milione e mezzo.

Weekend ricco anche il prossimo grazie alle uscite di Tre volti, Un giorno all'improvviso, Il Grinch, Bohemian Rhapsody, Ride di Valerio Mastandrea, Se son Rose di Leonardo Pieraccioni, Isabelle e Ovunque Proteggimi.