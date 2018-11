Avengers: un nuovo dinosauro porta il nome di Thanos

Di Pietro Ferraro lunedì 26 novembre 2018

Una nuova specie di dinosauro denominata come la nemesi Thanos dei film e fumetti Marvel.

Una nuova specie di dinosauro ha preso il nome dalla nemesi Thanos di Avengers: Infinity War. Thanos è stato creato da Jim Starlin e Mike Friedrich nel 1973, con un prima apparizione nell'albo "The Invincible Iron Man #55". Thanos è uno dei più potenti villain nell'Universo Marvel e si è scontrato con molti eroi tra cui Avengers, i Guardiani della Galassia, i Fantastici Quattro, gli X-Men e molti altri.

Thanos appare per la prima volta Nell'Universo Cinematografico Marvel, interpretato da Damion Poitier, in The Avengers (2012), e in seguito da Josh Brolin in Guardiani della Galassia (2014), Avengers: Age of Ultron (2015) e Avengers: Infinity War (2018) dove colleziona le Gemme dell'Infinito, e dopo averle incastonate nel Guanto dell'Infinito con uno schiocco di dita cancella metà della popolazione dell'universo conosciuto. Il personaggio è anche apparso in vari adattamenti, tra cui serie televisive animate e videogiochi. Ora l'eredità di Thanos continua, non solo come antagonista immaginario, ma come nome di una nuova specie di dinosauro.

Il sito ComicBook ha recentemente riportato che una nuova specie di dinosauro è stata chiamata con il nome di Thanos. La specie è denominata "Thanos simonattoi", un dinosauro carnivoro teropode abelisauride vissuto in Brasile durante gli ultimi anni del Cretaceo. Dai ritrovamenti fossili il dinosauro misurava una lunghezza stimata tra i cinque e i sei metri mezzo e viene descritto come: "munito di una carena ventrale ben sviluppata che diventa più ampia e più profonda posteriormente sulla superficie ventrale; il grado di separazione dei due formai pneumatici sulla superficie laterale del centro; e il pronunciato sviluppo delle fosse prezigo-spinodiapofiseali". A seguire trovate una rappresentazione del dinosauro in un'illustrazione dell'artista Deverson da Silva (via Flip Science).

Thanos ancora interpretato dall'attore Josh Brolin tornerà per Avengers 4. I rumor che circondano il film hanno già rivelato che il Titano sarà fornito di una nuova armatura da battaglia e che brandirà una nuova spada.

