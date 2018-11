Bernardo Bertolucci è morto, addio al maestro del "Novecento"

Di Giorgia Iovane lunedì 26 novembre 2018

Oscar per L'ultimo Imperatore, ha dipinto un indimenticabile affresco sociale dell'Italia profonda in Novecento in una carriera segnata dallo scandalo di Ultimo Tango a Parigi: si è spento un grande maestro del cinema italiano.

E' morto Bernardo Bertolucci: aveva 77 anni e da tempo era malato. La notizia è rimbalzata oggi, lunedì 26 novembre, sui principali organi di informazione in tutto il mondo. Bertolucci ha infatti segnato col suo stile e con la forza dei suoi racconti il cinema internazionale: balzato agli onori delle cronache con lo scandaloso e discusso (ancora oggi) Ultimo tango a Parigi (1972), Bertolucci ha mosso i primi passi alla regia come assistente di Pasolini in Accattone ed sono di Pasolini soggetto e sceneggiatura del suo primo film dietro la macchina da presa, La commare secca (1962). Dieci anni dopo, quindi, arriva il racconto aspro di Ultimo Tango, che segnerà anche personalmente la vita della protagonista, Maria Schneider, e da lì è un susseguirsi di capolavori: da Novecento (1976), arricchito da un cast che oggi sarebbe quasi impensabile, a La tragedia di un uomo ridicolo (1981), con Tognazzi, per arrivare a L'Ultimo Imperatore (1987, premiato con 9 Oscar - di cui due 'personali' come Miglior Regista e per la Miglior Sceneggiatura non originale -, due Golden Globe, tre David di Donatello, un Nastro d'Argento, giusto per citare alcuni dei suoi riconoscimenti per la pellicola tratta dall'autobiografia dell'ultimo imperatore della Cina, Pu Yi.

Gli anni Novanta iniziano con Il tè nel deserto (1990), mentre nel 1993 consacra Keanu Reeves con Piccolo Buddha e nel 1996 lancia la giovanissima Liv Tyler in Io ballo da sola. Il terzo Millennio è inaugurato da una celebrazione amara e nostalgica, ma ancora rivoluzionaria, della Parigi del 1968 con The Dreamers - I sognatori. Nel 2012 firma la trasposizione cinematografica del romanzo Io e te di Niccolò Ammaniti, intitolata appunto Io e te. L'ultima apparizione 'cinematografica' è del 2017, nel documentario dedicato al fratello Giuseppe (Evviva Giuseppe, di Stefano Consiglio)

(In aggiornamento)