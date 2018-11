Gotham Awards 2018 e National Board of Review 2018, i vincitori - trionfano The Rider e Green Book

Di Federico Boni mercoledì 28 novembre 2018

Ha preso il via la stagione dei premi cinematografici americani.

La stagione dei premi cinematografici ha ufficialmente preso forma negli ultimi giorni, con due importanti riconoscimenti assegnati. I Gotham Independent Film Awards 2018, premi cinematografici statunitensi destinati al cinema indipendente americano, e gli ambiti National Board of Review 2018.

I primi hanno visto trionfare The Rider di Chloé Zhao, con Paul Schrader premiato grazie allo script di First Reformed, Toni Collette miglior attrice grazie ad Hereditary e Ethan Hawke miglior attore. Green Book, già vincitore al Toronto Film Festival, ha invece conquistato i secolari National Board of Review insieme al suo protagonista Viggo Mortensen, eletto miglior attore dell'anno. Benissimo anche A Star is Born, con Lady Gaga miglior attrice, Bradley Cooper miglior regista e Sam Elliott miglior attore non protagonista. Ancora Paul Schrader tra gli sceneggiatori con First Reformed, mentre Cold War ha conquistato il premio come miglior film straniero, battendo in volata Roma di Cuaron, paradossalmente presente tra i 10 film dell'anno. Al suo fianco anche Black Panther e The Ballad of Buster Scruggs, altro titolo Netflix, sorprendentemente insieme a Mary Poppins Returns, A Quiet Place, If Beale Street Could Talk, Eighth Grade e Ever Forgive Me?, atteso al Festival di Torino.

Tra i migliori film stranieri di stagione spicca Vergine Giurata, film da noi italiani 'scartato' nella corsa agli Oscar in favore di Dogman.

Gotham Independent Film Awards 2018 vincitori

Miglior film: The Rider.

Miglior documentario: Hale County This Morning, This Evening.

Bingham Ray Award per regista emergente: Bo Burnham per Eight Grade.

Miglior sceneggiatura: First Reformed (Paul Schrader).

Miglior attore: Ethan Hawke (First Reformed).

Miglior attrice: Toni Collette (Hereditary).

Speciale Gotham Award della giuria: Olivia Colman, Emma Stone e Rachel Weisz per la loro performance in La favorita.

Attore emergente: Elsie Fisher (Eight Grade).

Premio del pubblico: Won't You Be My Neighbor?

2018 National Board Of Review Vincitori

Best Film: GREEN BOOK

Best Director: Bradley Cooper, A STAR IS BORN

Best Actor: Viggo Mortensen, GREEN BOOK

Best Actress: Lady Gaga, A STAR IS BORN

Best Supporting Actor: Sam Elliott, A STAR IS BORN

Best Supporting Actress: Regina King, IF BEALE STREET COULD TALK

Best Original Screenplay: Paul Schrader, FIRST REFORMED

Best Adapted Screenplay: Barry Jenkins, IF BEALE STREET COULD TALK

Best Animated Feature: INCREDIBLES 2

Breakthrough Performance: Thomasin McKenzie, LEAVE NO TRACE

Best Directorial Debut: Bo Burnham, EIGHTH GRADE

Best Foreign Language Film: COLD WAR

Best Documentary: RBG

Best Ensemble: CRAZY RICH ASIANS

William K. Everson Film History Award: THE OTHER SIDE OF THE WIND and THEY’LL LOVE ME WHEN I’M DEAD

NBR Freedom of Expression Award: 22 JULY

NBR Freedom of Expression Award: ON HER SHOULDERS

Top Film

The Ballad of Buster Scruggs

Black Panther

Can You Ever Forgive Me?

Eighth Grade

First Reformed

If Beale Street Could Talk

Mary Poppins Returns

A Quiet Place

Roma

A Star Is Born

Top 5 - Film stranieri

Burning

Custody

The Guilty

Happy as Lazzaro

Shoplifters

Top 5 - documentari

Crime + Punishment

Free Solo

Minding the Gap

Three Identical Strangers

Won’t You Be My Neighbor?

Top 10 - film Indipendenti

The Death of Stalin

Lean on Pete

Leave No Trace

Mid90s

The Old Man & the Gun

The Rider

Searching

Sorry to Bother You

We the Animals

You Were Never Really Here