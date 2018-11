CiakPolska a Roma, l’anteprima di Cold War per il meglio del cinema polacco di oggi e 10 capolavori del passato

Di Federico Boni mercoledì 28 novembre 2018

Dall'ultimo Paweł Pawlikowski al primissimo Roman Polański, torna il cinema polacco nella Capitale.

Dal 1° al 7 dicembre torna nella Capitale CiakPolska Film Festival, sesta edizione che porterà il meglio del cinema polacco di oggi e di ieri nel cuore di Roma, con tutti i film a ingresso gratuito e in versione originale sottotitolata.

La manifestazione, promossa dall’Istituto Polacco di Roma, sarà inaugurata il 1° dicembre con la proiezione in anteprima alle 21.30 alla Casa del Cinema di Cold War di Paweł Pawlikowski, struggente storia d’amore ambientata nel dopoguerra che ha conquistato il premio per la miglior regia all’ultimo Festival di Cannes, cinque candidature all’European Film Awards e vinto un National Board of Review 2018 come miglior film straniero dell'anno.

In programma sempre alla Casa del Cinema, fino al 3 dicembre, sfileranno alcuni dei titoli più premiati dell’anno, tra cui la commedia nera Mug di Małgorzata Szumowska, Orso d’Argento al Festival di Berlino, La riconciliazione di Maciej Sobieszczanski (ospite del festival), dedicato a un capitolo poco conosciuto della storia polacca del dopoguerra e premiato al Festival di Locarno, nonché documentari come Over the Limit, inchiesta controversa sul doping di stato in Russia. Vincitore del Festival di Gdynia, in cartellone c’è anche Astro del ciel di Piotr Domalewski, capace di trasformare una riunione di famiglia a Natale in una spiazzante riflessione sull’emigrazione, così come Tra le parole della regista Urszula Antoniak, anche lei ospite del festival: il giovane protagonista, emigrato in Germania e perfettamente integrato, vede scombinarsi la vita dall’arrivo di un padre trasandato e bohémien.

Dal 4 al 7 dicembre il festival si sposta poi al Cinema Trevi, dove per festeggiare il centenario della Polonia saranno in calendario dieci classici della storia del cinema polacco, dieci capolavori firmati da alcuni dei più grandi maestri del cinema mondiale e proiettati rigorosamente in pellicola 35mm: da Il coltello nell’acqua, che nel 1962 fece scoprire il talento di Roman Polanski, a Il caso di Krzysztof Kieslowski, da La terra della grande promessa di Andrzej Wajda a La struttura del cristallo di Krzysztof Zanussi, che venerdì 7 dicembre alle ore 21.00 sarà presente in sala per introdurre la proiezione al pubblico. L’apertura del ciclo sarà affidata invece martedì 4 dicembre a Come essere amata di Wojciech Jerzy Has, preceduto alle 19.00 da un incontro con Michał Chaciński, Małgorzata Furdal e Roberto Turigliatto.

CiakPolska 2018 PROGRAMMA COMPLETO

NUOVO CINEMA POLACCO

Casa del Cinema – Largo Marcello Mastroianni 1, Roma

SABATO 1 DICEMBRE

Ore 17.00

Cortometraggi dello Studio Munk:

Io e mio padre (Ja i mój tata), 30’, PL 2017, Aleksander Pietrzak

I più bei fuochi d’artificio ever (Najpiękniejsze fajerwerki ever), 28’, PL 2017, Aleksandra Terpińska

60 kili di nulla (60 kilo niczego), 27’, PL 2017, Piotr Domalewski

Ospite Aleksandra Terpińska

Ore 19.00

La riconciliazione (Zgoda)

83’, PL 2016, di Maciej Sobieszczański

Slesia, 1945. Sul sito dell’ex campo nazista di Auschwitz Birkenau i servizi di sicurezza comunisti creano un campo di lavoro per tedeschi, slesiani e polacchi. Nel tentativo di salvare Anna, la ragazza polacca che ama, Franek va a lavorare nel campo in cui è imprigionata. Non sa però che il suo amico tedesco Erwin, anch’egli prigioniero, è innamorato di Anna da anni…

Ospite Maciej Sobieszczański

Ore 21.30

Cold War (Zimna Wojna)

94’, PL, FR, GB 2018, di Paweł Pawlikowski

Un’appassionata storia d’amore tra un uomo e una donna che si incontrano nella Polonia del dopoguerra. Provenendo da ambienti diversi e avendo temperamenti opposti, il loro rapporto è complicato, eppure sono fatalmente destinati ad appartenersi. Miglior regia al festival di Cannes 2018

DOMENICA 2 DICEMBRE

Ore 16.00

Tra le parole (Pomiędzy słowami)

87’, PL, D 2017, di Urszula Antoniak

Michael e il suo capo e migliore amico Franz si muovono a proprio agio nei ristoranti, bar e locali di Berlino. Tra loro non sembra esserci alcuna differenza. Eppure Michael, emigrato dalla Polonia diversi anni prima dopo la morte della madre, cerca ancora di perfezionare il suo accento. La sua vita viene messa a soqquadro quando un trasandato bohémien polacco si presenta alla sua porta affermando di essere suo padre…

Ospite Urszula Antoniak

Ore 18.30

Mug (Twarz)

88’, PL, 2017, di Małgorzata Szumowska

Jacek ama l'heavy metal, il suo cane e la sua ragazza. Lavora nel cantiere di quella che dovrebbe diventare la statua più alta di Gesù nel mondo, ma un terribile incidente al lavoro gli sfigura completamente il viso e gli stravolge la vita. Una corrosiva commedia nera, vincitrice dell’Orso d’Argento al Festival di Berlino 2018.

Ospiti Malgorzata Szumowska e il protagonista Mateusz Kościukiewicz

Ore 20.50

Volteggio (Wolta) 14’, PL 2017, di Monika Kotecka e Karolina Poryzała

a seguire

Astro del ciel (Silent Night/Cicha noc)

97’, PL 2017, di Piotr Domalewski

Adam torna a casa dal suo lavoro in Olanda per Natale, ritrovando i genitori, i fratelli e i cugini, che sembrano essere bloccati nell'ambiente scoraggiante della Polonia rurale. Lui, dal canto suo, vuole lasciare il paese per sempre e iniziare una nuova vita insieme alla sua fidanzata incinta. Ma come accade in ogni parte del mondo, il tempo delle vacanze evoca i demoni del passato…

LUNEDÌ 3 DICEMBRE

Ore 18.00

Legàmi (Więzi)

18’, PL 2016, Zofia Kowalewska

a seguire

Over the Limit

74’, PL 2017, di Marta Prus

Un documentario che mostra come lo straordinario metodo russo di preparazione degli atleti si basi in realtà su un’estrema coercizione fisica e mentale. Protagonista è la famosa ginnasta Margarita Mamun in un momento cruciale della sua carriera: in procinto di ritirarsi, ha un ultimo obiettivo da raggiungere, quello dell’oro olimpico.

Ore 20.00

Il migliore (Najlepszy)

104’, PL 2017, Łukasz Pałkowski

Un film avvincente che racconta la vita di Jerzy Górski, che, dopo un passato di dipendenza dalle droghe, è arrivato in fondo alla “corsa della morte” (un’ultramaratona di 100 miglia nella Sierra Nevada in California) e ha battuto il record del mondo ai mondiali di triathlon del 1990.

CINETECA CLASSIC

Cinema Trevi – Vicolo del Puttarello, 25, Roma

MARTEDÌ 4 DICEMBRE

Ore 17.00

Salto

100’, PL 1965, di Tadeusz Konwicki

Un uomo dall’aria misteriosa giunge in una cittadina dove dice di aver trascorso il periodo dell’occupazione. L’enigmatico forestiero prima dichiara di chiamarsi Kowalski, poi Malinowski, rendendo difficile stabilire la sua identità, e inizia a raccontare agli abitanti della cittadina delle storie inverosimili sulla propria vita… Un racconto allegorico di abbagliante bellezza che sfata molti miti legati alla guerra.

Ore 19.00

Incontro con Michał Chaciński, Małgorzata Furdal, Roberto Turigliatto

a seguire

Come essere amata (Jak być kochaną)

97’, PL 1962, di Wojciech Jerzy Has

Durante un volo per Parigi, una delle passeggere ricorda i tempi dell’occupazione nazista, quando era una giovane attrice innamorata del collega che nascondeva in casa dai nazisti. Pur spingendosi fino a essere sospettata di collaborazionismo, la donna non riuscirà a far ricambiare il suo amore dall’uomo che ha protetto. Dal regista del leggendario Il Manoscritto trovato a Saragozza, un film frammentario e suggestivo, con una straordinaria interpretazione della protagonista Barbara Krafftówna.

MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE

Ore 17.00

Eroica

78’, PL 1958, di Andrzej Munk

Uno dei principali capolavori della “scuola polacca”, un’originale resa dei conti con la mitologizzazione del periodo bellico. La prima parte narra di Dzidziuś, un bighellone di Varsavia che si trova casualmente coinvolto nell’insurrezione del 1944 e compie un atto eroico, anche se perfettamente inutile. Nella seconda parte viene mostrata per la prima volta la vita degli ufficiali polacchi in un campo tedesco: la fuga di un tenente assume per i commilitoni i contorni di una leggenda, ma pochi sanno che in realtà l’uomo è rimasto sempre all’interno del campo, nascosto in un condotto di ventilazione.

Ore 19.00

Il treno della notte (Pociąg)

93’, PL 1959 di Jerzy Kawalerowicz

Jerzy e Marta s’incontrano per caso in un treno e tra i due si stabilisce lentamente un legame molto profondo. Il comportamento brusco e anticonvenzionale di Marta affascina Jerzy, che osservandola dimentica i propri problemi... Kawalerowicz compone un ritratto “in pillole” della società dell’epoca, ma anche uno studio psicologico di due personaggi memorabili.

Ore 20.45

Il coltello nell’acqua (Noż w wodzie)

101’, PL 1961, di Roman Polański

Il debutto di Roman Polański in un film a soggetto e il suo unico lungometraggio girato in patria. La prima, nel marzo 1962, suscitò in patria le reazioni estremamente negative della critica e l’ira di Władysław Gomułka, allora segretario del partito comunista polacco. Il film fu accusato di cosmopolitismo e di glorificazione dello stile di vita consumista, ma finì per essere il primo in Polonia a ricevere una candidatura all’Oscar, lanciando la straordinaria carriera internazionale del regista.

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE

Ore 17.30

La terra della grande promessa (Ziemia obiecana)

174’, PL 1974, di Andrzej Wajda

Un epico affresco dei conflitti che alla fine del XIX secolo si sviluppano nella città industriale e capitalista di Łódź, visti attraverso le vicende che legano le carriere di tre industriali. I tre, a prezzo della rinuncia ai loro ideali giovanili, accetteranno le spietate regole della lotta per la ricchezza e faranno fortuna. Uno dei film più celebri di Wajda, tratto dal romanzo del premio Nobel Władysław Reymont e candidato all’Oscar.

Ore 21.00

Il caso (Przypadek)

112’, PL 1981, di Krzysztof Kieślowski

A partire da un evento del tutto casuale, la vita del giovane Witek è raccontata in tre varianti diverse: attivista di partito, oppositore del regime, medico indifferente alla politica. Film chiave dell’opera di Kieślowski e della sua inesausta riflessione sul destino e sul conflitto tra dimensione pubblica e privata.

VENERDÌ 7 DICEMBRE

Ore 17.00

Il sale della terra nera (Sól ziemi czarnej)

98’, PL 1969 di Kazimierz Kutz

Poetica ballata incentrata sui drammatici avvenimenti legati alla II Rivolta Slesiana dell’agosto 1920, il film narra le vicende familiari di un vecchio minatore e dei suoi figli, che combattono affinché la loro terra sia riconosciuta come polacca. Il film non ricostruisce lo svolgimento della rivolta, ma ne riproduce l’atmosfera e traccia un ritratto collettivo del popolo slesiano.

Ore 19.00

Attori di provincia (Aktorzy prowincjonalni)

108’, PL 1978 di Agnieszka Holland

Una delle opere più conosciute del cosiddetto “cinema dell’inquietudine morale”, che raccontava la stanchezza della Polonia comunista e il bisogno disperato di cambiamento, annunciando l’esplosione di Solidarność nel 1980. Per Agnieszka Holland, già assistente di Zanussi e Wajda, fu un film difficile da realizzare per motivi politici, ma segnò una svolta nella sua carriera, venendo anche premiato a Cannes.

Ore 21.00

Incontro con Krzysztof Zanussi - modera Gianluca Arnone

a seguire

La struttura del cristallo (Struktura kryształu)

74’, PL 1969 di Krzysztof Zanussi

Il giovane fisico Jan fa il meteorologo, mentre il suo collega Marek sta facendo una brillante carriera universitaria. Marek va a trovare Jan per spingerlo a tornare nella capitale e ricominciare il lavoro di ricerca scientifica, ma lo scontro fra i due diventa quello fra due visioni diverse sul senso della vita. Zanussi illustra il conflitto tra pragmatismo razionale e un modello di vita umanistico in un film che è una riflessione morale sulle scelte di vita.