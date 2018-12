Chi è senza peccato, Eric Bana sarà l'agente Aaron Falk al cinema

Di Federico Boni sabato 1 dicembre 2018

Eric Bana diretto da Robert Connolly in The Dry.

The Dry, romanzo di Jane Harper arrivato in Italia con il titolo 'Chi è senza Peccato' grazie a Bompiani, diverrà film. Parola di Deadline.

Eric Bana interpreterà il protagonista Aaron Falk, con Robert Connolly regista e co-sceneggiatore al fianco di Harry Cripps. Bruna Papandrea (Big Little Lies, Gone Girl), Jodi Matterson e Steve Hutensky produrranno il tutto, con Bana e Connolly produttori esecutivi insieme a Ricci Swart e Andrew Myer. Via alle riprese a febbraio a Victoria, in Australia.

Protagonista del romanzo l'agente federale Aaron Falk, tornato da Melbourne a Kiewarra, nell'outback australiano, per i funerali del suo vecchio amico Luke Hadler, della moglie e del figlio: un omicidio-suicidio che ha risparmiato solo Charlotte, la più piccola della famiglia. La comunità è scossa; il padre di Luke chiede a Falk di indagare, ma la sua non è una richiesta, è una minaccia legata al mistero di un'altra morte violenta avvenuta anni prima, quella di Ellie Deacon, sedici anni, occhi e capelli scuri, una breve vita densa di cose non dette. Così Falk, seppure a malincuore, rimane in quel piccolo paese in cui la siccità sembra aver inaridito insieme ai campi le coscienze e tutti hanno qualcosa da nascondere. L'alleanza con Raco, il giovane, ingegnoso poliziotto locale, dà presto i suoi frutti, disseminando dubbi sulla versione ufficiale del caso e riaprendo vecchie ferite. E quando i segreti tornano a galla nessuno può più chiudere gli occhi...

