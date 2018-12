Il Capitale Umano, via alle riprese per il remake americano con Liev Schreiber e Marisa Tomei

Di Federico Boni sabato 1 dicembre 2018

Liev Schreiber, Marisa Tomei, Alex Wolff, Peter Sarsgaard, Maya Hawke, Paul Sparks e Betty Gabriel per il remake USA de Il Capitale Umano.

5 anni dopo aver vinto 7 David e 7 Nastri d'Argento, Il Capitale Umano di Paolo Virzì, ispirato al romanzo omonimo di Stephen Amidon, andrà incontro ad un remake a stelle e strisce.

Riprese iniziate per il rifacimento americano, scritto da Oren Moverman, nominato agli Academy Awards per Oltre Le Regole nel 2009, e diretto da Marc Meyers (My Friend Dahmer). Protagonisti del remake Liev Schreiber, Marisa Tomei, Alex Wolff, Peter Sarsgaard, Maya Hawke, Paul Sparks e Betty Gabriel. Le riprese avranno luogo a New York.

Indiana Production, che aveva prodotto il film originale con Rai Cinema, fa parte del team di produzione del remake insieme ai produttori Trudie Styler e Celine Rattray di Maven Pictures, Oren Moverman di Sight Unseen Pictures e Liev Schreiber e Matthew Stillman di Illuminated Content.

Il produttore di Indiana Production Fabrizio Donvito, ha così commenta il via alle riprese: ”Solo la magia di questo mestiere può portare un romanzo americano ad essere un film Italiano per poi essere il remake di un film americano. Io e i miei soci amiamo il film di Virzì e siamo certi che la squadra che sta realizzando la versione Usa è all'altezza”.

Il romanzo originale, edito in Italia da Mondadori, ruota attorno a Drew Hagel, che ha trascorso gli ultimi dieci anni guardando la vita sgusciargli fra le dita: un matrimonio fallito, la sua attività che non è mai decollata, la figlia Shannon con cui non ha costruito un rapporto. Finché sopravviene l'amicizia di un potente finanziere, Quint Manning, che gli offre la possibilità del riscatto. Quello che Drew non sa è che anche Manning ha dei problemi simili ai suoi: una moglie delusa, un figlio alcolizzato e un.imminente bancarotta. Quando un terribile incidente lega definitivamente il destino delle due famiglie, e i loro figli vengono indagati per omicidio, Drew decide di approfittarne. Ma il suo tentativo di speculare sui sentimenti e sulla vita di chi gli sta intorno avrà tragiche conseguenze per tutti.