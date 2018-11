E' morta Gloria Katz: Blogo ricorda la sceneggiatrice di "Star Wars" e "American Graffiti"

Di Pietro Ferraro venerdì 30 novembre 2018

E' scomparsa a 76 anni la sceneggiatrice Gloria Katz candidata all'Oscar per "American Graffiti" di George Lucas.

E' scomparsa all'età di 76 anni, dopo una battaglia contro un tumore ovarico, la sceneggiatrice nominata all'Oscar Gloria Katz. La scrittrice era nota per il suo lavoro sul classico American Graffiti, ma Gloria insieme al marito Willard Huyck hanno anche lavorato a Star Wars come consulenti alla sceneggiatura non accreditati, aiutando Lucas a fornire un surplus di umorismo ai dialoghi e a dare forma al personaggio della Principessa Leia così come la conosciamo oggi.

Gloria Katz ci mette un po' a capire quale sarà la sua strada, arrivata all'università e dopo aver frequentato corsi di letteratura inglese a Berkeley e storia alla UCLA, alla fine consegue un master in cinema alla fine degli anni '60. Katz di quel periodo ricordava spesso la prominenza maschile dei corsi, era una della quattro donne del programma insieme a cinquanta uomini.

Nel 1969 Willard Huyck, il marito di Gloria Katz, incontra George Lucas e stringe un'amicizia con il regista che darà il via ad una fruttuosa collaborazione. La coppia inizia la carriera con la sceneggiatura di Messia del diavolo del 1973 per poi lo stesso anno lavorare con Lucas su "American Graffiti", un lavoro estenuante che Katz ricorda come una corsa contro il tempo, ma che è valsa alla coppia una candidatura all'Oscar per la migliore sceneggiatura originale.

Katz ha ricordato in un'intervista come era lavorare con Lucas a "Star Wars", in quel periodo il regista era piuttosto stressato, tanto che in seguito, una volta iniziate le riprese, ebbe un malore sul set e finì ricoverato in ospedale per un esaurimento nervoso.

George stava scrivendo la sceneggiatura e aveva molte riserve al riguardo, ma sapeva che le riprese dovevano iniziare, ci disse: "scrivete tutto quello che volete e poi lo esaminerò per vedere di cosa ho bisogno". Non voleva che nessuno sapesse che avevamo lavorato sulla sceneggiatura, quindi eravamo con la bocca tappata.

È stato stimato che Gloria Katz e Willard Huyck hanno scritto circa il trenta per cento dei dialoghi di "Star Wars". Dopo il boom di "Guerre Stellari" il team ha continuato a collaborae scrivendo Baci da Parigi (1979), La miglior difesa è la fuga (1984) e Indiana Jones e il tempio maledetto (1984) di Steven Spielberg. Lawrence Kasdan, che aveva scritto "I predatori dell'arca perduta", all'epoca aveva rifiutato di scrivere il sequel, quindi Katz e Huyck vennero portati a bordo per sostituire Kasdan. La coppia di sceneggiatori per il secondo "Indiana Jones" si ispirò al film d'avventura Gunga Din del 1939.

Nel 1986 Gloria Katz e Willard Huyck scrivono Howard e il destino del mondo (Howard the Duck). Huyck è a bordo anche come regista e Katz è anche produttrice. Il progetto di Lucasfilm come è noto si rivelò un sonoro flop, ma il sottoscritto sarà sempre grato a Katz e consorte per aver realizzato uno dei classici della mia adolescenza, in barba alle stroncature della critica. La coppia ha smesso di scrivere insieme nel 1994, con il film comico Bevenuti a Radioland (Radioland Murders) del 1994 come loro ultimo lavoro insieme.







Very sad news to report tonight. Gloria Katz, who wrote INDIANA JONES AND THE TEMPLE OF DOOM for us with her husband Willard Huyck, has passed away. Our deepest condolences to Mr. Huyck and loved ones. https://t.co/8hS9qiERwm

— Amblin (@amblin) 29 novembre 2018

Fonte: The Hollywood Reporter