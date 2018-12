Pinocchio, Tom Hanks sarà Geppetto per il live-action Disney?

Di Federico Boni sabato 1 dicembre 2018

Paul King dirigerà Tom Hanks nei panni di Geppetto?

Se in Italia avremo Roberto Benigni, grazie all'annunciato Pinocchio di Matteo Garrone, negli States potremmo vedere Tom Hanks negli abiti del celebre creatore del burattino di Collodi, pronto a tornare in sala sotto forma di live-action firmato Disney.

Parola dell'Hollywood Reporter, che parla di un Hanks più che probabile prescelto. In cabina di regia troverà spazio Paul King, padre dei primi due apprezzatissimi Paddington.

Uscito nel lontano 1940, Pinocchio è stato il 2° lungometraggio animato Disney dopo Biancaneve, realizzato nel 1937. Diventato da subito un classico della cinematografia mondiale, sarà ora adattato dalla Disney con King, Chris Weitz e Simon Farnaby allo script. Oltre al Pinocchio di Garrone, anche Guillermo Del Toro è al lavoro su una sua personalissima versione del capolavoro di Collodi, ma sotto forma di stop-motion, in esclusiva per Netflix.

Proprio Benigni, come dimenticarlo, vinse l'Oscar come miglior attore davanti a Tom Hanks, nel lontano 1999, quando il suo Guido Orefice ne La vita è Bella sconfisse in volata il tremante John H. Miller di Salvate il Soldato Ryan.