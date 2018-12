Blue Beetle, arriva il primo supereroe cinematografico latino della Warner/DC

Di Federico Boni sabato 1 dicembre 2018

Si farà il film su Blue Beetle, con il suo ultimo protagonista nei fumetti al centro della trama.

DC e Warner Bros porteranno al cinema un live-action dedicato a Blue Beetle, primo supereroe cinematografico latino dello studios. Parola di The Wrap.

Gareth Dunnet-Alcocer (Scarface, Miss Bala) si occuperà dello script. Creat nel 1940 da Keith Giffen, John Rogers e Cully Hammer, il Blue Beetle che vedremo in sala sarà l'adolescente messicano-americana Jaime Reyes, terzo personaggio ad averne indossato la tuta dopo Dan Garret e Ted Kord. Reyes è apparso per la prima volta in Infinite Crisis #5 del 2006.

Il giovane scopre lo scarabeo di Blue Beetle mentre torna a casa da scuola con due dei suoi migliori amici, Paco e Brenda. Preso e portato a casa, lo scarabeo prende vita e si innesta alla base della spina dorsale di Jaime, fornendogli l'armatura extraterrestre che gli aumenta velocità e forza, oltre a farlo volare, lanciare sfere di energia, cannoni di energia e armi di vario genere.

Zev Foreman sarà il produttore esecutivo del progetto per la Warner Bros, con il film che potrebbe unirsi, cronologicamente parlando, all'imminente Shazam.

