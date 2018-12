NYFCC 2018, Roma trionfa tra i critici di New York - i vincitori

Di Federico Boni sabato 1 dicembre 2018

The New York Film Critics Circle 2018, ecco i vincitori di stagione.

Lady Bird film dell'anno per i critici di New York, i vincitori Greta Gerwig in trionfo ai New York Film Critics Circle. La lunga stagione dei premi cinematografici è ufficialmente iniziata, con il New York Film Critics Circle (NYFCC) che ha annunciato i vincitori della stagione 2018. Composto da critici provenienti da quotidiani, settimanali, riviste e pubblicazioni online della Grande Mela, il NYFCC ha incoronato Roma di Alfonso Cuaron, già Leone d'Oro all'ultima Mostra del Cinema di Venezia.

Miglior film, miglior regia e miglior fotografia. Una tripletta di peso enorme, per l'opera Netflix, che ha così lanciato l'amo nei confronti dell'Academy. Lo scorso anno, come dimenticarlo, fu Lady Bird a conquistare l'ambito riconoscimento.

Miglior opera prima l'acclamato Eighth Grade, con Ethan Hawke miglior attore grazie a “First Reformed” e Regina Hall miglior attrice per "Support the Girls", con Richard E. Grant e Regina King migliori attori non protagonisti. Paul Schrader ha conquistato il premio per la sceneggiatura di “First Reformed", mente "Minding the Gap" è stato eletto miglior doc e "Cold War" di Pawel Pawlikowski, premiato per la regia al Festival di Cannes, è stato incoronato miglior film straniero di stagione. "Spider-Man: Into the Spider-Verse", invece, ha conquistato la palma di miglior lungometraggio animato.

Nei giorni scorsi sono stati assegnati anche i Gotham Awards 2018, con The Rider vincitore, e i National Board of Review 2018, che hanno visto premiato Green Book.

The New York Film Critics Circle 2018 Vincitori

Best Film: “Roma”

Best Director: Alfonso Cuarón (“Roma”)

Best First Film: “Eighth Grade” (Bo Burnham)

Best Actor: Ethan Hawke (“First Reformed”)

Best Actress: Regina Hall (“Support the Girls”)

Best Supporting Actor: Richard E. Grant (“Can You Ever Forgive Me?”)

Best Supporting Actress: Regina King (“If Beale Street Could Talk”)

Best Non-Fiction Film: “Minding the Gap” (Bing Liu)

Best Screenplay: “First Reformed” (Paul Schrader)

Best Cinematography: “Roma” (Alfonso Cuarón)

Best Foreign Language Film: “Cold War” (Pawel Pawlikowski)

Best Animated Film: “Spider-Man: Into the Spider-Verse” (Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman)

Special Award: Kino Classics Box Set “Pioneers: First Women Filmmakers”

