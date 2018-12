Critters o Ghoulies potrebbero ottenere un reboot dal regista David Gordon Green

Di Pietro Ferraro sabato 1 dicembre 2018

David Gordon Green regista del nuovo "Halloween" ha espresso interesse nel riportare in vita le serie di Ghoulies e Critters.

Dopo il grande successo del suo Halloween, sequel diretto del cult horror di John Carpenter, il regista David Gordon Green potrebbe avere l'occasione di riportare sul grande schermo anche altri film horror degli anni '80.

10 piccole creature infernali da film horror Dai Gremlins ai Ghoulies, aspettando Halloween Blogo vi propone 10 infernali e degenerate creaturine da horror.

In una recente sessione di domande e risposte per promuovere "Halloween", a David Gordon Green e Danny McBride è stato chiesto su altri potenziali film che vorrebbero riportare sullo schermo. Green ha detto: "Mi piacerebbe fare un piccolo film dei Critters / Ghoulies". Non ha elaborato ulteriormente, quindi non è chiaro se vuole fare un film che combini i due franchise, o creare film separati. Tuttavia Danny McBride ha raccontato un aneddoto personale sui Ghoulies.

Quando ero un ragazzo ho chiesto ai miei genitori "I Goonies" per Natale e mi hanno dato una copia dei "Ghoulies", non l'ho mai superata.

Il primo film dei Ghoulies è uscito nel 1985 e presenta un gruppo di piccole creature demoniache accidentalmente evocate da uno studente universitario che si rammarica all'istante della sua decisione di dilettarsi nell'occulto. I personaggi sono probabilmente più noti per l'immagine di uno dei Ghoulies che esce da un water, un richiamo ad una scena del film dove un malcapitato seduto su quello stesso water finisce dilaniato. Nonostante il livello di "trash" degno di segnalazione, un primo film piuttosto spassoso e tre sequel prodotti, la serie non si è mai conquistata una fetta di estimatori che ne consolidassero lo status di "scult", comunque il sottoscritto preferisce di gran lunga il primo Ghoulies rispetto ad altri "scult" acclamati come l'orrido Troll 2.

Critters è uscito nel 1986 e si è invece guadagnato, al contrario di Ghoulies, un suo pubblico di estimatori (tra cui il sottoscritto). L'originale Critters ha prodotto altri tre sequel, ognuno con diversi gradi di successo. A conferma della differenza di notorietà rispetto ai Ghoulies, i Critters stanno ottenendo una nuova serie per il web intitolata Critters: A New Binge. Ha iniziato la produziojne in Canada durante l'estate e di recente ha concluso le riprese. David Gordon Green potrebbe trovarsi costretto a scegliere i Ghoulies poiché La serie per il web fungerà da reboot del franchise, è stato inoltre annunciato che la SyFy Network è in trattative per acquisire i diritti sui Critters.

Oltre al comprensibile desiderio di cimentarsi con un'orda di schifiltosi mostriciattoli anni '80, Green e Danny McBride al momento stanno probabilmente preparando un sequel del loro "Halloween" che ricordiamo ha incassato la bellezza di 252 milioni di dollari nel mondo da un budget di appena 10 milioni.

Fonte: ComicBook