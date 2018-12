British Independent Film Awards 2018, trionfa La Favorita - i vincitori

Di Federico Boni lunedì 3 dicembre 2018

The Favourite di Yorgos Lanthimos lancia la sua corsa agli Oscar.

Acclamato all'ultima Mostra del Cinema di Venezia, "La Favorita" di Yorgos Lanthimos ha fatto la storia dei British Independent Film Awards, vincendo nel weekend ben 10 premi, tra i quali quello per il miglior film, miglior attrice protagonista e non, e miglior regista. Non era mai accaduto prima, che un unico film vincesse tanti riconoscimenti. Su 13 candidature, la pellicola le ha vinte quasi tutte. Per la strepitosa Colman si è trattato del 4° BIFA portato a casa su 4 nomination.

Joe Cole ha vinto il premio come migliore attore in "A Prayer Before Dawn", mentre "American Animals" (sceneggiatura e montaggio), "You Were Never Really Here" (sonoro e colonna sonora) e "Ray and Liz" sono tornati a casa con due premi ciascuno. "Roma" di Alfonso Cuaron ha invece fatto suo il BIFA come miglior film straniero.

Alessandro Nivola ha vinto il premio come migliore attore non protagonista per la sua interpretazione in "Disobedience", mentre Jessie Buckley è stata nominata la più promettente novità della Gran Bretagna grazie a Beast. Un premio speciale della giuria è stato assegnato a Horace Ové, con il Richard Harris Award andato all'immensa Judi Dench.

British Independent Film Awards 2018 I vincitori

Best British Independent Film: “The Favourite”

Best Director: Yorgos Lanthimos, “The Favourite”

Best Screenplay: Deborah Davis and Tony McNamara, “The Favourite”

Best Actress: Olivia Colman, “The Favourite”

Best Actor: Joe Cole, “A Prayer Before Dawn”

Best Supporting Actress: Rachel Weisz, “The Favourite”

Best Supporting Actor: Alessandro Nivola, “Disobedience”

Most Promising Newcomer: Jessie Buckley, “Beast”

The Douglas Hickox Award (Best Debut Director): Richard Billingham, ”Ray & Liz”

Debut Screenwriter: Bart Layton, “American Animals”

Breakthrough Producer: Jacqui Davies, “Ray & Liz”The Discovery Award: “Voyageuse”

Best Documentary: “Evelyn”

Best British Short Film: “The Big Day”

Best International Independent Film: “Roma”

Best Casting: “The Favourite”

Best Costume Design: Sandy Powell, “The Favourite”

Best Cinematography: Robbie Ryan, “The Favourite”

Best Editing: Nick Fenton, Julian Hart and Chris Gill, “American Animals”

Best Effects: Howard Jones, “Early Man”

Best Make Up & Hair Design: Nadia Stacey, “The Favourite”

Best Production Design: Fiona Crombie, “The Favourite”

Best Music: Jonny Greenwood, “You Were Never Really Here”

Best Sound: Paul Davies, “You Were Never Really Here”

Special Jury Prize: Horace Ové

Variety Award: Felicity Jones

Richard Harris Award: Judi Dench

Fonte: Variety