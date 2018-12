Doctor Sleep: terminate le riprese del sequel di Shining

Di Pietro Ferraro lunedì 3 dicembre 2018

Terminate le riprese di "Doctor Sleep", il sequel di "Shining" diretto da Mike Flanagan nei cinema americani dal 24 gennaio 2020.

Il regista Mike Flanagan, specialista in horror e creatore della serie tv Hill House di Netflix, ha rivelato via Facebook di aver concluso le riprese di Doctor Sleep, adattamendo tratto dal sequel di Shining di Stephen King.

E' noto che King non è mai stato un grande fan dell'acclamato "Shining" di Stanley Kubrick, tanto che in seguito ha voluto realizzare una miniserie tv molto più fedele al suo romanzo originale. In passato sul grande e piccolo schermo non si è sempre fatta giustizia al talento di King, ci sono stati titoli riusciti come Cujo, Carrie, Cimitero vivente, Misery non deve morire e The Mist tanto per citarne alcuni, e altri adattamenti meno riusciti come le miniserie tv I Langolieri e The Tommyknockers e film come I vampiri di Salem's Lot e The Mangler. Attualmente siamo nella medesima situazione con gioielli come il nuovo IT a fronte di flop colossali come il pessimo La torre nera.

Abbiamo terminato con Doctor Sleep! E' stata un'esperienza lunga, pazzesca, veramente unica. Ho letto il romanzo appena è uscito nel 2013, affascinato e commosso dalla storia epica di Dan Torrance e Abra Stone, ma non ho mai immaginato per un attimo che sarei stata la persona a portarlo sul grande schermo. E' stato un onore passare gli ultimi cinque mesi con questi fantastici cast e troupe, e di aver avuto la fiducia di realizzare questa straordinaria storia di Stephen King. Uno dei migliori momenti della mia carriera, senza dubbio.

Il regista Mike Flanagan, che ha già adattato per Netflix Il gioco di Gerald, ha iniziato a filmare "Doctor Sleep" a settembre. È interessante notare che i produttori coinvolti hanno cercato di ottenere un film di "Doctor Sleep" per diversi anni dopo la pubblicazione del libro, ma non erano riusciti ad ottenere l'approvazione dalla Warner Bros. fino a quando "IT" è uscito l'anno scorso e ha sbancato il box-office con 700 milioni di dollari.

In "Doctor Sleep" ritroveremo Bruce Greenwood, già protagonista di "Il gioco di Gerald", che in questo nuovo film interpreterà il Dr. John Dalton, mentre è la prima volta che Flanagan collabora con Ewan McGregor, che in "Doctor Sleep" sarà un Danny Torrance adulto.

Per chi non avesse letto "Doctor Sleep", anche se libro e film sono dei sequel diretti, non sono un proseguo degli eventi ambientato all'Overlook Hotel, dato che "Doctor Sleep" si allontana dalla classica formula del sequel. Il film di "Doctor Sleep" presenta anche piccoli ruoli per Wendy Torrance e Dick Hallorann, quest'ultimo personaggio morto nel film di Kubrick, ma sopravvissuto nel libro di King.

"Doctor Sleep" arriverà nei cinema il 24 gennaio 2020.

Fonte: Indiewire / Mike Flanagan