The French Dispatch, Timothée Chalamet e Benicio del Toro per Wes Anderson

Di Federico Boni lunedì 3 dicembre 2018

Wes Anderson negli anni '20 grazie a The French Dispatch. Cast ufficiale.

In odore di Oscar grazie al meraviglioso grazie a L'isola dei Cani, Wes Anderson prepara il ritorno al live-action con The French Dispatch, suo decimo lungometraggio.

Quattro mesi di riprese che prenderanno vita nel comune sudoccidentale di Angoulême, con un cast composto da Tilda Swinton, Bill Murray, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Benicio del Toro e Jeffrey Wright.

Riprese iniziate per il film, che non sarà un musical a differenza di quanto scritto nei mesi scorsi. Secondo quanto riportato da IndieWire, The French Dispatch sarà una lettera d'amore al mondo del giornalismo ambientata in un avamposto di un giornale americano nella Parigi del 20° secolo, e si concentrerà su tre trame.

I rumoreggiati Brad Pitt, Natalie Portman e Léa Seydoux non sono stati ancora smentiti nè confermati, ma Murray, McDormand (Moonrise Kingdom - Una fuga d'amore ) e Swinton ritroveranno il regista, così come Alexandre Desplat, alle musiche di Wes Anderson per la 5° volta.