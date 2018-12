Star Wars 9: chi saranno i nuovi personaggi?

Una schiera di nuovi personaggi saranno introdotti in "Star Wars 9" di JJ Abrams.

A dicembre dell'anno prossimo ci staremo preparando ad un'altra uscita evento della saga di Star Wars, arriverà infatti nelle sale l'Episodio 9 di JJ Abrams che avrà diversi compiti a cui ottemperare: riunire il fandom spaccato da "Gli ultimi Jedi" di Rian Johnson, concludere la saga degli Skywalker e tirare le fila della trilogia de "Il risveglio della Forza". Abrams sembra la persona più adatta per riuscire nell'impresa e il regista ha già annunciato che Star Wars 9 è concepito per legare insieme tutte e tre le trilogie in modo epico, con personaggi provenienti da ogni trilogia (incluse originale e prequel), inoltre il film di Abrams includerà un totale di 8 nuovi personaggi di cui chiaramente al momento non si sa nulla.

Nonostante il prode trio di nuovi eroi composto da Rey, Finn e Poe, che hanno contribuito a dare nuova linfa ai personaggi che popolano la saga, tra i fan c'è ancora chi non è riuscito ad affezionarsi ai nuovi arrivati, e anche peggio è andata con personaggi di supporto come Rose Tico, il Generale Hux o il Vice Ammiraglio Amilyn Holdo, la cui vendita di action figures ha toccato i minimi storici per il merchadise legato alla saga.

Non avendo elementi ufficiali per fare ipotesi sui nuovi personaggi possiamo però partire dai nuovi casting come quello di Keri Russell. I capelli rossi dell'attrice hanno scatenato la fantasia dei fan con alcuni che già la vedono nei panni della moglie di Luke Skywalker, Mara Jade, che naturalmente non è parte del canone ufficiale (non ancora). Altri credono che Russell interpreti invece la madre di Rey su cui Kylo Ren le avrebbe mentito. I rumor rendono difficile anche solo indovinare se farà parte della Resistenza o del Primo Ordine. Le recenti fughe di notizie la pongono nel mezzo della sequenza della battaglia che vedremo nel finale del film. Viene descritta come abbigliata con abito e mantello neri. Ci sono molti che invece sono convinti che lei sia un alleato del Primo Ordine nonché un personaggio nuovo di zecca e mai apparso prima, neanche in romanzi, fumetti e videogiochi. I rumor che circondano l'attrice le assegnano un ruolo molto attivo nel film e al centro di alcune delle scene d'azione più grandi. Un'altra voce persistente che siamo certi resterà in auge fino all'uscita del film è che lei sia uno dei Cavalieri di Ren al servizio di Kylo Ren, e potrebbe essere stata anche una ex allieva di Luke Skywalker. il rumor sulla relazione tra i personaggi di Adam Driver e Keri Russell riporta una potenziale digressione romantica, supportata anche dalla condivisione di molte scene in cui Kylo e il personaggio di Russell appariranno fianco a fianco.

Il britannico Richard E. Grant è un'altra aggiunta al cast "Star Wars 9" che potrebbe regalare alla saga un altro personaggio di spessore sulla scia dei colleghi e connazionali Alec Guinness, Peter Cushing e Christopher Lee. Molti credono che Grant in "Star Wars 9" vestirà i panni del grand'ammiraglio Thrawn, personaggio dell'Universo Espanso. Il personaggio è stato introdotto nel canone ufficiale con la serie tv Star Wars Rebels, ed era ancora in vita dopo la conclusione della serie. L'attore che ricorda un po' Peter Cushing tempo fa aveva apprezzato un tweet in cui lo si collegava a Thrawn alimentando così le voci al riguardo. Da allora però l'attore ha negato che porterà il personaggio sul grande schermo. Anche se nulla è stato confermato, è quasi una certezza che interpreti uno dei nuovi cattivi e che faccia parte del Primo Ordine. Ci sono stati alcuni mormorii sul fatto che lui potrebbe interpretare il padre di Rey, ma la cosa suona piuttosto inverosimile.

Altro giro, altro casting e altro rumor: l'attrice Naomi Ackie vestirebbe i panni della figlia di Lando Calrissian. Alcuni dei dettagli della storia trapelati affermano che il generale Leia invia la maggior parte delle sue truppe della Resistenza sull'Orlo Esterno alla ricerca di reclute. Finn, Poe e Chewbacca si uniscono a Lando e alla figlia Veranada "Vera" Calrissian. Billy Dee Williams è confermato tornerà nel ruolo di Lando, e pare che il duo padre-figlia unirà la forze per salvare Leia.

Dominic Monaghan meglio noto come lo hobbit Meriadoc Brandibuck della trilogia Il Signore degli Anelli pare farà parte della squadra di Veranada Calrissian. Non è un bravo ragazzo nel vero senso del termine, ma è previsto che darà una mano alla Resistenza quando si tratterà di difendere Leia e i suoi amici. Un rumor basato sull'ennesima fuga di notizie non confermata afferma che Monaghan e Oscar Isaac si scontreranno in una scena del film, in cui il personaggio di Monaghan ride in faccia a Poe dopo essere stato ripreso per qualcosa. Il personaggio è stato definito complesso e sembra che abbia perso un amico nelle guerre in corso. Viene descritto come moralmente a cavallo di una linea grigia.

Anche l'ex Doctor Who, Matt Smith, si è unito al cast di "Star Wars 9" in un ruolo misterioso. Molti credono che Smith sia stato scritturato come una versione giovane dell'Imperatore Palpatine, con il viaggio nel tempo che si dice sarà un fattore importante nella trama. Si ipotizza che Kylo Ren visiterà il "Mondo tra i Mondi" e che sarà scoperto un importante collegamento tra Snoke e Palpatine. Si ipotizza inoltre che Padme tornerà grazie al "Mondo tra i Mondi", luogo introdotto dalla serie tv "Star Wars Rebels" dove è possibile vedere passato e futuro e cambiare gli eventi. Anche se Smith non impersonerà Palpatine si sospetta che, come Richard E. Grant, anche lui sia sicuramente uno dei nuovi antagonisti che combattono dalla parte del Primo Ordine.

All'appello mancano altri tre personaggi di cui al momento no ci sono teorie o presunte fughe di notizie, quindi per la gioia di JJ Abrams la coltre di oscurità che incombe su questo trio è totale. Molto probabilmente vedremo un nuovo droide o ci sarà l'aggiunta di un paio di personaggi alieni. Si prevede che il primo trailer di "Star Wars 9" sarà mandato in onda durante il Super Bowl, e siamo certi che Lucasfilm farà si che questo primo teaser diventi un evento nell'evento.

