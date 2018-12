Aquaman: nuova statua "Iron Studios" di Jason Momoa

Di Pietro Ferraro martedì 4 dicembre 2018

Iron Sudios e Sideshow presentano una nuova spettacolare statua diorama in scala ispirata all'Aquaman di Jason Momoa nel nuovo film DC.

Il 1° gennaio 2019 arriva l'atteso Aquaman sulle cui capienti spalle pesa il futuro dell'intero Universo Esteso DC. Da Warner Bros. Pictures e il regista James Wan arriva un'avventura ricca di azione che attraversa il vasto e visivamente mozzafiato mondo sommerso dei sette mari. Dopo Justice League, Jason Momoa torna nel ruolo di Aquaman in questo nuovo film DC in cui si svela la storia d'origine di Arthur Curry, metà umano e metà atlantideo, che parte alla scoperta del suo retaggio e di un destino che lo vuole sovrano.

Il film è interpretato anche da Amber Heard (Justice League, Magic Mike XXL) nei panni di Mera, una prode guerriera e alleata di Aquaman per tutto il suo viaggio; Il candidato all'Oscar Willem Dafoe (Platoon, Spider-Man 2) come Vulko, consigliere al trono di Atlantide; Patrick Wilson (The Conjuring, Watchmen) nel ruolo di Orm / Ocean Master, l'attuale Re di Atlantide; Dolph Lundgren (I Mercenari) nei panni di Nereus, re della tribù atlantidea dei Xebel; Yahya Abdul-Mateen II (The Get Down di Netflix) come il vendicativo Black Manta; e la vincitrice dell'Oscar Nicole Kidman (The Hours, Lion) nei panni della mamma di Arthur, Atlanna. Il cast è completato da Ludi Lin (Power Rangers) come il Comandante Murk del Commando Atlantideo e Temuera Morrison (Star Wars: Episodio II, Lanterna Verde) nel ruolo del papà di Arthur, Tom Curry.

In attesa di goderci la prima avventura in solitaria di Aquaman sul grande schermo vi vogliamo segnalare una spettacolare statua diorama realizzata da Iron Studios in scala 1:10 che ritrae in una posa dinamica da battaglia l'Aquaman di Jason Momoa con il costume che rievoca quello fumetto originale, l'iconico tridente e una base che lo mostra pronto all'attacco mentre cavalca un'onda.

In questa statua è racchiusa l'intera nuova e grintosa visione che il regista James Wan ha fornito al supereroe DC creato da Paul Norris e Mort Weisinger nel 1941. La statua fa parte della serie "Battle Diorama" di Iron Studios e misura in altezza circa 30 cm.

Trovate la nuova statua del film "Aquaman" disponibile in preordine sul sito Sideshowtoys oppure sul sito WarnerBrosShop.