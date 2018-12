Star Wars 9: Kylo Ren avrà un nuovo casco?

Kylo Ren in "Star Wars 9" avrà un nuovo casco dopo aver distrutto il suo in un impeto di rabbia?

Sembra che Kylo Ren sfoggerà un nuovo look quando Star Wars 9 uscirà nei cinema l'anno prossimo. Secondo una nuova voce, il giovane villain riceverà un casco aggiornato che ha un "aspetto molto danneggiato". Il giovane Ben Solo ha distrutto il suo precedente casco, che era un omaggio a suo nonno Darth Vader, in un impeto di rabbia dopo che il Leader Supremo Snoke lo ha rimproverato per aver indossato il suo copricapo "ridicolo".

Secondo questa nuova voce Kylo Ren indosserà ancora una volta la maschera, ma non avrà lo stesso aspetto di quella che abbiamo visto in Il risveglio della Forza e Gli ultimi Jedi. Secondo il sito Making Star Wars, la nuova versione del casco è stata ricostruita utilizzando un "materiale adesivo rosso cristallino" che gli conferisce un aspetto davvero inquietante. Dopo aver ascoltato la descrizione, sembra che potrebbe trattarsi di un casco ispirato a Darth Vader con un accenno ai colori di Darth Maul.

Ovviamente, questo è solo uno dei tanti rumor di "Star Wars 9" che circolano online, ma ha senso che Kylo Ren voglia un nuovo look dopo aver eliminato il Leader Supremo Snoke che possa connotare esteticamente la sua nuova posizione.

J.J. Abrams pare metterà mano ad alcune delle scelte molto criticate prese da Rian Johnson in "Gli Ultimi Jedi", inclusa la decisione di far distruggere a Ben Solo il suo casco. Ci sarà un salto temporale tra gli eventi dell'ultimo film e "Star Wars 9", quindi questo cambio di look potrebbe essere avvenuto in questo lasso di tempo.

Nessuno sa veramente cosa J.J. Abrams ha in mente per la fine della nuova trilogia, ma ci sono state alcune ipotesi interessanti, come mostrare una connessione tra Snoke e l'Imperatore Palpatine. Star Wars 9 arriva nei cinema il 20 dicembre 2019.

