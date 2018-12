Top 2018, i migliori film usciti in sala secondo Cineblog

Di Antonio Maria Abate lunedì 31 dicembre 2018

Ripercorriamo il meglio del 2018 in sala nelle tre classifiche coi migliori film degli ultimi dodici mesi

Siamo al capolinea. Prima di congedarci da questi altri dodici mesi di cinema e quant'altro, noi di Cineblog, come ogni anno in questo periodo, ci siamo messi a spulciare tra le visioni dei mesi passati, tirando fuori dal cassetto ciò che secondo ciascuno di noi meglio rappresenta il 2018.

Ovviamente il riferimento è ai film usciti nelle sale italiane dal primo gennaio al 31 dicembre, perché così funziona. Nelle tre pagine successive, dunque, Federico, Pietro e il sottoscritto facciamo un recap, qualcuno barando (solo il sottoscritto), perché ringraziando il cielo solo dieci posizioni si sono rivelate poche.

È bello tornare a potere condividere con voi che ci seguite un giochino che sì è tale ma pure qualcosa di più: l'anno scorso ne abbiamo sentito la mancanza. Questa perciò diventa l'occasione per ringraziarvi di essere stati con noi, malgrado il breve periodo di turbolenze, sperando di avervi tra queste pagine ancora a lungo.

E che il 2019, che qui in bottega vi stiamo già confezionando nel migliore dei modi possibili, sia per voi l'anno che sperate, ma soprattutto abbia in serbo per voi tutto ciò di cui avete davvero bisogno. A risentirci a davvero breve.