Avengers 4: rivelate alcune pagine del fumetto "Prelude"

Di Pietro Ferraro mercoledì 5 dicembre 2018

Disponibile un'anteprima del fumetto prequel di "Avengers 4 Prelude".

Disponibile un'assaggio del fumetto Avengers 4 Prelude che ci porta all'inizio di "Infinity War" mostrandoci l'attacco nello spazio a Thor e agli Asgardiani. La miniserie a fumetti di 3 numeri dsiponibile dal 5 dicembre è ambientata nell'Universo Cinematografico Marvel e si svolge prima degli eventi di Avengers 4, rivisitando l'ultimo film degli Avengers.

Avengers 4: Marvel lancia il conto alla rovescia ufficiale "Avengers 4" dei fratelli Russo arriva nei cinema il 24 aprile 2019.

I fratelli Russo hanno recentemente tenuto un incontro dopo una proiezione speciale di "Infinity War" a Los Angeles. La coppia di registi ha annunciato subito che non avrebbero parlato affatto di "Avengers 4" o del suo trailer. Il risultato una full-immersion di 2 ore nell'ultimo film degli Avengers, con i registi che hanno spiegato il loro processo decisionale. Uno degli argomenti chiave era la scelta di non filmare "Infinity War" e "Avengers 4" contemporaneamente. I registi hanno preso la decisione di filmarli separatamente all'inizio del processo, osservando che rappresentanbo due film molto diversi e che non potevano essere considerati solo una parte 1 e una parte 2.





"UNA CALAMITÀ COSMICA! Dall'alba dell'universo arrivarono sei GEMME DELL'INFINITO, ognuna in grado di controllare un aspetto essenziale dell'esistenza: spazio, realtà, potere, anima, mente e tempo. Ora THANOS si sforza di raccoglierle tutte per promuovere il suo folle piano di spazzare via metà della popolazione dell'universo. Tra lui e il suo obiettivo finale ci sono gli AVENGERS, i GUARDIANI DELLA GALASSIA, SPIDER-MAN e molto altro! Ma con una delle Gemme dell'Infinito già in possesso di Thanos, sarà sufficiente la forza combinata dell'universo Marvel per fermarlo? Mentre DOCTOR STRANGE, IRON MAN e SPIDER-MAN affrontano i "FIGLI DI THANOS", VISIONE costituisce un piano disperato....anche se THOR e ROCKET cercano un'arma leggendaria che potrebbe essere l'unica speranza dell'universo! Inoltre: il passato di GAMORA è rivelato!

I fan che speravano che il fumetto "Prelude" includesse alcuni spoiler resteranno delusi. Tuttavia la trama getterà nuova luce su "Infinity War" e sugli elementi chiave che sono serviti ad impostare gli eventi del prossimo film.







First images of the first issue of the Avengers 4 prelude comic pic.twitter.com/Rd8OMdXkOZ

— Zakk (@ZakkisBatman) 30 novembre 2018







For those of you who still haven't read the preview for @MarvelStudios @Avengers 4 Prelude comic, you've got the images below. Like this tweet, please and visit my profile. If you like what you see, follow me. #Avengers #Avengers4 #Avengers4trailer #WhereIsTheAvengers4Trailer pic.twitter.com/D7J2oWJDWM

— P.Suraj (@PSurajofficial) 2 dicembre 2018







This was at the end of the #CaptainMarvel prelude comic... the first #Avengers4 trailer has to come out before its first prelude comic... right? pic.twitter.com/84TlztChB9

— 𝔤𝔩𝔬𝔯𝔶 ❄️ (@glorylorylory) 15 novembre 2018

Fonte: Screengeek / Marvel Comics