Star Wars: replica ufficiale delle giacche a vento del film "L'impero colpisce ancora"

Di Pietro Ferraro mercoledì 5 dicembre 2018

I fan più irriducibili di Star Wars potranno finalmente avere una replica delle giacche a vento utilizzate sul set de "L'impero colpisce ancora".

Ogni tanto ci piace segnalare cose che risultano squisitamente nerd e, come in questo caso, che faranno gola a fan irriducibili della saga di Star Wars. L'azienda Columbia Sportswear ha ricreato le giacche a vento blu utilizzate dalla troupe sul set del classico L'impero colpisce amncora. Questi giacconi blu appaiono in molti video girati sul set che raccontano le riprese del film del 1980, in particolare i set norvegesi dove è stato ricreato il pianeta ghiacciato Hoth. Alcune delle giacche a vento originali, che erano di proprietà di membri della troupe, sono finite online e vendute all'asta per migliaia di dollari.

A partire dal 6 dicembre Columbia Sportswear metterà in vendita un'edizione limitata dell'Empire Crew Parka sul loro sito ad un prezzo fissato a 500 dollari.

Quasi 40 anni fa nella fredda e selvaggia Norvegia, un piccolo gruppo di cast e troupe ha filmato alcune delle scene più riconoscibili di Star Wars: L'impero colpisce ancora. Avevano bisogno di attrezzatura invernale per proteggersi da temperature sotto lo zero raggiunte nelle location. I loro giacconi avevano un design unico che li rendono attualmente uno degli oggetti più ricercati dai collezionisti di Star Wars. Ora i fan possono andare dietro le quinte con la Star Wars: Empire Crew Parka in edizione limitata della Columbia.

Columbia Sportswear descrive l'Empire Crew Parka come un giaccone ad alte prestazioni che presenta uno strato esterno impermeabile, traspirante e con cuciture termosaldate per proteggersi dagli agenti atmosferici e dal freddo grazie ad una fodera con isolamento termoriflettente "Omni-Heat". Tra le caratteristiche anche un cappuccio regolabile rimovibile con bordo in pelliccia sintetica anch'esso rimovibile, colletto a due vie, polsini a costine, cerniere ai polsi e tasche multifunzionali.

How Rare Empire Strikes Back Crew Gear Inspired Columbia’s Amazing New Parka - https://t.co/last6HtGWR #starwars As every Star Wars fan knows, Hoth is cold. The ice planet from Star Wars: The Empire Strikes Back is a frozen tundra, home to yeti-like wampas, and so frigid that … pic.twitter.com/XHWLOWM55F

— Dan Rubinstein (@human_cynic) 3 dicembre 2018

Fonte: io9