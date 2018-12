Oscar 2019, ecco i 20 film in corsa per i Migliori effetti Speciali

Di Federico Boni mercoledì 5 dicembre 2018

Sono rimasti in venti. In un'epoca cinematografica in cui la CG acquisisce sempre più importanza, l'Oscar ai migliori effetti speciali è realmente diventato una guerra tra bande. Perché tanti, tantissimi sono i titoli meritevoli di attenzioni, con l'Academy che ha annunciato i 20 film rimasti in corsa per l'ambito riconoscimento. Da 20 passeranno a 10, fino ai magnifici cinque che saranno annunciati il 22 gennaio prossimo. Il 24 febbraio, come dimenticarlo, sarà tempo di Academy Awards in diretta tv in 225 Paesi.

A farla da padrone, ovviamente, i cinecomics. Ant-Man and the Wasp, Aquaman, Avengers: Infinity War e Black Panther sono presenti, così come i 'cartoon' Gli Incredibili 2 e l'Isola dei Cani. A sorpresa, tra i 20 spiccano titoli come First Man – Il primo uomo e A Quiet Place, in cui la CG c'è ma è meno sfacciata. 8 pellicole su 20 sono targate Disney, per un premio lo scorso anno assegnato a Blade Runner 2049.

Oscar 2019 Migliori effetti Speciali

“Animali fantastici: I Crimini di Grindelwald”

“Ant-Man and the Wasp”

“Aquaman”

“Avengers: Infinity War”

“Benvenuti a Marwen”

“Black Panther”

“Bumblebee”

“First Man – Il primo uomo”

“Gli Incredibili 2”

“L’isola dei cani”

“Jurassic World: Il regno distrutto”

“Macchine mortali”

“Mission: Impossible – Fallout”

“Paddington 2”

“A Quiet Place”

“Ready Player One”

“Ritorno al bosco dei 100 acri

“Il ritorno di Mary Poppins”

“Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni”

“Solo: A Star Wars Story”

Fonte: Comingsoon.net